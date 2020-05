Conflit avec la fin du syndicat des arbitres, match pour avoir un officiel

Le différend de la LNR avec le syndicat des arbitres est terminé après que les deux parties ont convenu de laisser le match avancer avec un officiel de match.

La nouvelle survient après que les officiels de match de la ligue professionnelle de rugby (PRLMO) ont déposé un différend avec la commission du travail équitable à propos de leur mécontentement à l’égard du match, passant de deux officiels sur le terrain.

La LNR avait annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle procéderait à la saison 2020 avec un seul arbitre sur le terrain par match ainsi que la règle des « six à nouveau » pour les infractions au ruck.

Le président d’ARLC, Peter V’landys, a confirmé la nouvelle, déclarant que le jeu serait désormais plus rapide et plus divertissant.

« C’est un excellent résultat pour le match et pour toutes ses parties prenantes. Puis-je remercier les arbitres individuels pour la façon dont ils se sont comportés lors de la discussion d’aujourd’hui », a déclaré V’landys.

« C’était réconfortant de voir leur désir que rien ne s’oppose au début du 28 mai de notre grand match et ils veulent faire partie intégrante de son succès.

« Les nouveaux changements de règles rendront notre jeu plus rapide et plus divertissant. Plus important encore, il abordera les plus gros problèmes sur le terrain qui sont la vitesse autour du ruck et l’éradication de la lutte. »

La LNR a garanti que ses 22 arbitres à plein temps seront employés au-delà de cette année et 2021, avec une révision du nouveau système à venir à la fin de la saison.

Un comité de travail des joueurs, des arbitres des entraîneurs et de la direction sera mis en place, avec leurs commentaires transmis à la commission avant qu’un appel ne soit fait en 2021.

Le développement est intervenu après que le syndicat a exaspéré la LNR vendredi en les accusant de négliger la sécurité des joueurs et les a étiquetés « arrogants » et comme un « taureau dans un magasin de porcelaine » en se précipitant pour apporter des changements.

« C’est simple: le match d’aujourd’hui est plus sûr avec deux arbitres », ont déclaré les officiels du match de la ligue professionnelle de rugby.

« À de nombreuses reprises, le deuxième arbitre a détecté des causes potentielles de dommages aux joueurs qui n’ont pas été détectées en même temps par les trois autres officiels du match, ni par le bunker.

« Cela inclut les plaqués, les prises et les lancers qui peuvent causer des blessures importantes.

« L’identification et la réponse rapide à ces incidents sont cruciales pour assurer la sécurité des joueurs et pour se conformer aux protocoles de commotion cérébrale lorsqu’un traumatisme crânien est suspecté.

« Mais cela ne semble pas concerner les patrons de la ligue ».

Le syndicat a affirmé que 80 pour cent des pénalités de ruck sont repérées par l’arbitre de poche, qui a été éliminé dans le nouveau modèle de la LNR.

Ils ont également déclaré que la LNR avait ignoré les appels des entraîneurs de joueurs lors d’une réunion du projet Apollo le 11 mai pour passer au système à un arbitre.

« Les patrons de la ligue étaient tout simplement arrogants avec cette décision arbitrale », indique le communiqué.

« Ils étaient comme un » taureau dans un magasin de porcelaine « . »

