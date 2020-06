CONFIRMÉ!!! Les Joker préférés des fans pour un RENOUVELLEMENT !!! Joaquin Phoenix sera de retour pour étancher votre soif de divertissement !!! Détails à l’intérieur !!!

L’immense film à succès qui mettait en vedette le méchant préféré des gens, Joker, a été renouvelé pour une suite. Il semble que Joker 2 ne soit pas le plus aimé du renouveau quand on voit l’enthousiasme du fandom du film.

Le film dit que lorsque vous êtes plus jeune, vous aimez les héros, mais lorsque vous vieillissez, vous commencez à comprendre les méchants. Le film se rapporte beaucoup à la vie de la génération actuelle, donc les gens se sont beaucoup liés au film et en ont fait l’un des films les plus populaires de la décennie.

Le film américain passionnant psychologique est allé au club de films qui a fait une somme en milliards en gagnant plus d’un milliard dans le monde.

JETER:

Joaquin Phoenix devrait revenir au film car il est le plus aimé des fans. La performance de Joaquin est considérée comme la plus belle et il est beaucoup aimé par les fans en tant que Joker. Il a fasciné le fandom avec son acte réaliste dans le film et est prêt à étancher à nouveau la soif des fans. Sa performance dans le film lui a fait gagner un Oscar du meilleur acteur.

Les créateurs n’ont rien dit sur le casting du film, mais nous pouvons nous attendre à ce que les castings précédents fassent leur apparition dans le film.

DATE DE SORTIE:

Le script du film est prêt. Nous prévoyons que le film arrivera sur les écrans d’ici octobre 2021.

TERRAIN:

Le film tourne autour d’Arthur, qui a un trouble psychologique de rire chaque fois qu’il est stressé. Et ça empire de jour en jour.

À la fin du film, nous avons rencontré Arthur enfermé derrière les barreaux. Il s’était avéré être un méchant éponyme.

Nous pouvons nous attendre à ce que le film reprenne à la fin du précédent.

En raison de son scénario, le film est devenu un film classé R.