Confirmation de l’édition légendaire de Mass Effect et du nouveau Mass Effect

Au cas où vous auriez manqué l’annonce hier, BioWare a officiellement confirmé l’existence de la longue rumeur Édition légendaire de Mass Effect et a révélé qu’un nouveau Effet de masse Le jeu est actuellement en développement.

Après des mois de spéculations, nous nous attendions à entendre quelque chose au cours du week-end et BioWare livré. Le développeur a reconnu qu’il avait du mal à garder le remaster secret mais est ravi de l’annoncer malgré tout.

Confirmant les rapports précédents, BioWare a déclaré que le Édition légendaire inclura du contenu solo et du contenu téléchargeable de Effet de masse, Effet de masse 2, et Effet de masse 3. Toutes les armes, armures et packs promotionnels seront remasterisés et optimisés pour 4K Ultra HD.

«Depuis de nombreux mois maintenant, notre équipe de BioWare travaille d’arrache-pied pour mettre à jour les textures, les shaders, les modèles, les effets et les caractéristiques techniques de trois énormes jeux», a écrit BioWare. «Notre objectif n’était pas de refaire ou de réinventer les jeux originaux, mais de moderniser l’expérience afin que les fans et les nouveaux joueurs puissent découvrir l’œuvre originale sous sa meilleure forme possible. C’était incroyable de voir les aventures du commandant Shepard prendre une nouvelle vie avec une résolution ultra-nette, des cadences plus rapides et de superbes améliorations visuelles.

En plus de ce qui précède, les vétérans de BioWare ont travaillé sur un nouveau Effet de masse. Le jeu en est aux premiers stades de développement, il faudra donc un certain temps avant que nous obtenions des détails.

Édition légendaire de Mass Effect sortira au printemps 2021 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Il sera également compatible avec la PS5 et la Xbox Series X et proposera des améliorations pour les consoles de nouvelle génération.

[Source: BioWare]