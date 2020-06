Confirmation de la date de sortie d’Horizon Interdit Ouest en 2021

Quand Sony et Guerrilla Games se sont présentés Horizon interdit à l’Ouest la semaine dernière, les fans n’ont eu qu’un aperçu de la prochaine aventure d’Aloy. Les détails de l’histoire et de la date de sortie ont été strictement cachés. Heureusement, cela commence déjà à changer. Bien qu’il n’ait pas de fenêtre de sortie dans la bande-annonce, le studio a confirmé son intention de lancer le Horizon Zero Dawn suite l’année prochaine. De plus, de nouvelles informations sur le récit et le cadre commencent à émerger.

Le directeur du jeu, Mathijs De Jonge, a partagé la nouvelle dans une vidéo récente, «Guerrilla Talks». Selon le développeur, Guerrilla vise à lancer Ouest interdit en 2021. De Jonge le note vers la fin de la vidéo ci-dessous:

Avant le bref exposé sur une fenêtre de sortie, le directeur du jeu a dévoilé le mystère qui nous attend. Ouest interdit comme un titre « se réfère à une nouvelle frontière mystérieuse », qui s’étend de l’Utah à l’océan Pacifique. Apparemment, les joueurs pourront également explorer ce monde sans ralentissements. Grâce à l’impressionnant SSD de la PS5, il n’y aura «pratiquement pas de temps de chargement», a révélé De Jonge. De plus, le déplacement rapide et le redémarrage à partir d’un point de contrôle devraient se révéler des événements «super rapides».

En termes de portée, la carte Ouest interdit est plus grand que celui de son prédécesseur. La guérilla a également ajouté de la profondeur. Comme le montre la bande-annonce, Aloy aura la possibilité d’explorer ce qui est caché sous les lacs et les rivières.

Le nouveau décor occidental de la franchise abrite une variété de machines, dont des dizaines sont nouvelles, telles que les créatures Shell Snapper et Sun Wings, toutes deux présentées dans le teaser de la semaine dernière. Semblable à la première entrée de la série, Aloy devra scanner et étudier les machines pour bien comprendre ce qu’elle affronte.

De nouvelles tribus appellent également la maison ouest interdite. Certains sembleront véritablement pacifiques, tandis que d’autres seront beaucoup plus hostiles. Une tribu hostile en particulier a découvert comment remplacer les machines à utiliser comme machines de guerre. C’est là qu’une autre nouvelle bête entre dans la mêlée. La « défense de mammouth Tremor » ne sera rien de moins que dangereuse dans la nature. Cependant, il peut devenir encore plus dangereux lorsqu’il est repris par des tribus.

Enfin, De Jonge a noté que les terres à l’ouest sont en proie à une «biosphère qui s’effondre», en raison d’une «brûlure rouge» qui infecte les terres. La faune est en voie de disparition, laissant les tribus et autres animaux affamés et en grand danger. Les tempêtes supercellulaires sont également hors de contrôle, ravageant l’écosystème à chaque tour. Il semble qu’Aloy soit la meilleure chance de l’humanité de supporter tout ce qui fait des ravages dans le monde.

Horizon interdit à l’Ouest arrivera sur PlayStation 5 à une date non précisée l’année prochaine.

[Source: PlayStation on YouTube]