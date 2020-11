Configuration système requise pour Cyberpunk 2077 mise à jour pour la 4K et le lancer de rayons

Le cyberpunk ’em up de CD Projekt Red s’annonce comme l’un des plus importants de l’année du jeu. Quelques retards dans la date de sortie de Cyberpunk 2077 n’ont également fait que renforcer le battage médiatique. Tout va bien, mais quelle est la configuration système requise? Mon PC pourrait tomber en morceaux à tout moment – il est vieux! – Il serait donc bon de savoir si j’ai besoin d’acheter une ou deux mises à niveau.

Les développeurs ont précédemment publié la configuration système requise il y a quelques mois, et bien que ces cibles matérielles minimales et recommandées initiales restent inchangées, nous avons maintenant cinq autres ensembles de recommandations pour des performances appropriées à 1440p, 4K et le lancer de rayons à différentes résolutions.

Les exigences de base en 1080p sont étonnamment peu exigeantes, bien que vous ayez naturellement besoin d’un matériel beaucoup plus robuste pour avoir une chance avec le traçage de rayons ou en 4K.

Configuration système requise pour Cyberpunk 2077

Minimum (1080p) Recommandé (1080p)

LA

Windows 7 64 bits ou Windows 10 64 bits Windows 10 64 bits

Réglages

Faible Élevé

CPU

Intel Core i5-3570K ou AMD FX-8310 Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 3 3200G

RAM

8 Go 12 Go

Graphique

Nvidia GTX 780 3 Go ou AMD Radeon RX 470 Nvidia GTX 1060 6 Go ou AMD Radeon R9 Fury

Espace de rangement

Disque dur de 70 Go (SDD recommandé) SSD de 70 Go

CYBERPUNK 2077 1440p et 4k EXIGENCES

Élevé (1440p) Ultra (4K)

LA

Windows 10 64 bits Windows 10 64 bits

Réglages

Ultra Ultra

CPU

Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 3 3200G Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 3 3600

RAM

12 Go 16 Go

Graphique

Nividia RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5700 XT Nvidia RTXS 2080 Super / RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800 XT

Espace de rangement

SSD 70 Go SSD 70 Go

EXIGENCES RELATIVES AU lancer de rayons CYBERPUNK 2077

Ray tracing (1080p) Ray tracing (1440p) Ray tracing (4K)

LA

Windows 10 64 bits Windows 10 64 bits Windows 10 64 bits

Réglages

RT moyen RT ultra RT ultra

CPU

Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 3 3200G Intel Core i7-6700 ou AMD Ryzen 3 3600 Intel Core i7-6700 ou AMD Ryzen 3 3600

RAM

16 Go 16 Go 16 Go

Graphique

Nvidia RTX 2060 Nvidia RTX 3070 Nvidia RTX 3080

Espace de rangement

70 Go 70 Go 70 Go

N’oubliez pas que vous pouvez toujours vous rendre au laboratoire des exigences système pour vérifier votre PC par rapport aux dernières spécifications des jeux à venir et vous assurer que votre build est à jour.

Et si vous voulez voir ce que ces paramètres haut de gamme vous apporteront, vous trouverez un nouveau regard sur les fonctionnalités de traçage de rayons du jeu dans la vidéo ci-dessus.

