Configuration requise pour l’application Windows 10 Votre téléphone pour les nouvelles fonctionnalités révélées

Avec l’application Windows Your Phone, vous pouvez coupler votre bureau avec votre téléphone Android et l’expérience est similaire à la façon dont les iPhones se couplent avec MacBook. L’application Votre téléphone a été introduite pour Windows 10 en 2018 avec la possibilité de synchroniser les fichiers multimédias, les messages et l’historique ultérieur.

Votre application Phone prend en charge les iPhones, mais elle est essentiellement liée aux téléphones Android en raison de l’approche restrictive d’Apple avec iOS. Après que Microsoft a annoncé son partenariat avec Samsung, tous les téléphones ne prennent pas en charge toutes les fonctions Your Phone pour le moment. En fait, toutes les fonctionnalités utiles sont exclusives à certains téléphones Samsung Galaxy.

Les fonctions les plus récentes et les plus avancées – la mise en miroir de l’écran du téléphone et la diffusion en continu des applications Android – sont limitées à un sous-ensemble plus restreint de téléphones Galaxy.

Dans la nouvelle documentation de support, Microsoft a officiellement révélé la nouvelle configuration système requise pour les fonctions avancées de l’application Your Phone.

Microsoft indique que cette fonctionnalité ne fonctionne qu’avec les appareils Samsung exécutant Android 10 avec intégration Link to Windows. Même dans ce cas, seuls les Galaxy Note20 5G, Ultra 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip, Z Flip 5G, Galaxy S20 5G, S20 + 5G et Galaxy S20 Ultra 5G sont pris en charge.

Les autres exigences comprennent:

Le téléphone doit être allumé et déverrouillé.

Mise à jour Windows 10 mai 2020 ou version ultérieure.

Les deux appareils doivent être connectés au même Wi-Fi.

Le lien vers la version du service Windows doit être 2.1.05.2 ou plus récent.

Malheureusement, toute l’expérience est actuellement loin d’être parfaite, même si vous avez un téléphone Gallery pris en charge.

Par exemple, vous pourriez obtenir un écran noir si vous essayez de diffuser l’écran sur un autre moniteur.

De même, certaines applications peuvent ne pas répondre au clavier et à la souris, mais elles fonctionneront si vous utilisez un écran tactile ou un bloc de dessin pour contrôler les applications.

Il existe une autre limitation selon laquelle le son n’est pas transmis aux haut-parleurs de votre bureau si vous écoutez de l’audio à partir d’une application Android.

La fonctionnalité d’applications très en vogue pour l’application Windows 10 Your Phone de Microsoft est toujours en cours de déploiement et elle apparaîtra pour tout le monde dans les semaines à venir.

