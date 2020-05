Conduisez-vous sain d’esprit avec ces deux voyages en voiture – betanewsfr

Nous avons commencé la pratique début février, avant même de comprendre ce qui nous attendait. Je m’étais cassé la jambe dans un accident de motoneige idiot, et en tant que voyageuse, exploratrice ou en pleine aventure active, j’avais hâte de sortir dans le monde. Mais n’étant pas aussi agile avec des béquilles que je l’avais été au début de la trentaine, nos options étaient au mieux limitées.

Ensuite, mon mari a eu une idée: chaque semaine, il m’emmenait faire un «voyage d’aventure». Bien sûr, nous ne pourrions pas, disons, marcher sur les plages ou explorer le bâtiment historique que nous avions trouvé, mais, a-t-il dit, nous pourrions vivre un changement de décor et le frisson de la découverte – et recueillir des informations pour de futures visites en personne.

Qui savait que nous faisions des essais pour la distanciation sociale?

Nos voitures sont une extension de notre auto-quarantaine. Fait correctement, un petit road trip peut être un remède contre la fièvre des cabines. Nous avons tellement de superbes endroits pour naviguer le long de la Nouvelle-Angleterre.

Tout d’abord, quelques règles pour vous assurer que votre aventure en voiture n’a pas d’impact négatif sur ce que nous essayons tous de faire ici.

1. Seuls les membres de la famille qui sont en quarantaine ensemble peuvent y aller. Période.

2. Remplissez votre réservoir dans votre propre ville natale. N’allez que dans la mesure où ce char vous emmènera et reviendra (faites preuve de prudence). Le gaz est bon marché et disponible, mais il vaut mieux que nous nous en tenions tous à nos propres stations d’accueil pour l’instant.

3. Emportez des boissons fraîches et des collations. Encore une fois, cela vous aidera à continuer à vous éloigner des réseaux sociaux pendant votre aventure.

4. N’apportez pas de chaises de plage pour vous installer et vous détendre. Au lieu de cela, profitez de tout cela depuis votre voiture, en restant en sécurité et en vous permettant de voir à nouveau une partie du monde.

5. Si vous travaillez de chez vous et que vous avez de la flexibilité, partez à l’aventure en voiture un jour de semaine, afin de réduire les foules de conduite le week-end.

6. Choisissez un restaurant à emporter le long de votre itinéraire à l’avance et prévoyez de prendre un repas dans votre voiture ou à la maison une fois de retour. Arroser les villes que vous visitez avec du vert, fait de manière appropriée, est un bon choix.

Une fois que vous avez choisi une destination, prenez le temps de rechercher ce qui pourrait être intéressant à voir, que vous passiez devant ou que vous vous gariez et que vous regardiez. Apportez un journal et gardez un œil sur ce qui vous intéresse. Ensuite, vous pouvez rechercher plus, et bientôt, avec un peu de chance, vous pouvez revenir et visiter les choses en gros plan.

Hé, peut-être que maman apprécierait un petit road trip pour la fête des mères.

Route 6A, Cape Cod

Habituellement, nos escapades à Cape Cod consistent à arriver rapidement et à s’installer dans le sable, le soleil et la beauté de notre destination. Mais je suis depuis longtemps un fan des routes sinueuses le long de la Route 6A, le plus petit moyen de descendre et de revenir le long de tout le Cap. Quand nous étions jeunes, nous aimions prendre une journée pour faire ce trajet, tomber sur des galeries et des magasins; admirer le paysage.

Même sans les galeries, c’est toujours un excellent trajet. À partir de Sandwich et en direction de l’est, vous passez par d’innombrables maisons classiques du Cap. Vous traversez de jolies petites villes, passez devant les marais et les plages, et si vous allez assez loin, même un moulin à vent.

Je pourrais faire ce trajet tous les jours, même si je ne peux pas quitter ma voiture.

Le matin ou le midi, commandez des plats à emporter au Café Chew (cafechew.com) à Sandwich. Offrez-vous leur Dirt Bomb pour un régal. Leurs sandwichs et plats du petit déjeuner sont également incroyables.

Rockport et la région

Rockport est une sorte de ville de tournage de films, une ville qui se sent si bien en Nouvelle-Angleterre. Une promenade là-bas et le long de la côte est d’une beauté saisissante. Alors que le Cap offre une vue sablonneuse et dunaire, la région de Rockport de la Côte-Nord s’ouvre sur un littoral rocheux et spectaculaire.

Commencez par une boucle à travers Rockport proprement dit. Saluez le Motif # 1. (Lisez l’histoire de la cabane de pêche avant de partir. Le Blizzard de 78 a essayé de faire sortir Rockport mais a échoué. C’est une ville rustique)

Dirigez-vous ensuite vers le nord sur la route 127 pour une balade pittoresque. Vous passerez l’Emerson Inn, un endroit classique que vous voudrez visiter un jour, puis serpenterez le long de cette côte rocheuse. En vous dirigeant vers Gloucester, vous passerez sur la plage Wingaersheek, une petite vue à couper le souffle près de la rivière Annisquam, une voie d’eau salée qui s’ouvre sur l’océan et le port de Gloucester.

Que faut-il apprendre de nouveau? Parcourez à l’avance l’histoire de l’industrie du granit, puis repérez les nombreux bâtiments et maisons le long du parcours qui utilisent la pierre.Pour le plaisir à emporter, choisissez la Chaussée (thecausewayrestaurant.com) pour les fruits de mer locaux fraîchement préparés.

Il y a tellement d’autres itinéraires à emprunter. Roulez le long du canal de Cape Cod et découvrez un véritable pont ferroviaire en action. Dirigez-vous vers les Berkshires et voyez le début du printemps en fleurs. Choisissez-en un, recherchez un peu, planifiez. Sortez et soyez en sécurité.

Tremper dans notre belle région, même dans le confort de votre voiture, est une belle aventure.