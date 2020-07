Il est temps pour le cadeau du dimanche! Comme chaque semaine, nous offrons un tout nouveau téléphone Android à un chanceux Autorité Android lecteur.

Un grand bravo au gagnant du concours Google Pixel 4 de la semaine dernière, Ines H. d’Allemagne.

Cette semaine, nous offrons un tout nouveau OnePlus 8, gracieuseté du AA Deals Store!

Le OnePlus 8 n’est peut-être pas un modèle Pro ou Plus, mais il n’est pas léger. Ce téléphone alimenté par Snapdragon 865 reprend beaucoup de l’attrait du plus grand OnePlus 8 Pro, avec des fonctionnalités telles qu’un écran à 90 Hz et une charge rapide, pour 200 $ de moins.

Que vous exécutiez le OnePlus 8 avec un écran réglé à 60 Hz ou 90 Hz, vous obtiendrez des performances de classe mondiale. Le téléphone a bien résisté aux benchmarks, battant 99% des autres appareils dans les bases de données de 3DMark, Geekbench et GFXBench.

La batterie de 4 300 mAh du OnePlus 8 est à peine 4,6% inférieure à la version Pro, et beaucoup plus grande que le pack de 3 800 mAh du OnePlus 7T. Il nous a constamment permis de traverser une journée et demie d’utilisation normale et parfois de près d’un jour et trois quarts. Un écran AMOLED de 6,78 pouces, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage complètent l’ensemble.

Pour en savoir plus sur le OnePlus 8, consultez notre couverture connexe ci-dessous.

Nous sommes une entreprise familiale.Entrez le cadeau ici

Concours international OnePlus 8!

Galerie des gagnants

Il s’agit d’un cadeau international (sauf lorsque nous ne pouvons pas expédier dans votre pays).

Nous pouvons expédier des prix dans toutes les régions d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Australie. Si vous habitez dans une autre région, selon l’endroit où vous vivez, nous pouvons vous contacter pour vous offrir un prix alternatif de valeur égale ou similaire au smartphone offert dans le cadre du cadeau.

Nous ne sommes pas responsables des envois perdus.

Nous ne sommes pas responsables en cas de dysfonctionnement de votre prix.

Vous devez être majeur dans votre pays de résidence.

Nous ne sommes pas responsables des droits ou frais d’importation que vous pourriez encourir.

Seulement une entrée par personne; veuillez ne pas saisir plusieurs adresses e-mail. Nous vérifierons tous les gagnants et si nous détectons plusieurs adresses e-mail par la même personne, vous ne pourrez pas gagner.

Nous nous réservons tous les droits d'apporter des modifications à ce cadeau.

Ce cadeau est géré par Autorité Android.

Le prix sera expédié lorsqu’il sera disponible à l’achat.

