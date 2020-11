Compteurs Pokémon Go Giovanni de novembre 2020 – Faiblesse de Shadow Metwo et comment battre – .

Pokémon

Pokémon Go est l’un des jeux les plus populaires ainsi que l’un des plus réussis financièrement, car il a généré un revenu estimé à 1 milliard de dollars jusqu’à présent tout au long de 2020. Le jeu étant entré dans un nouveau mois, vous découvrirez ici comment battre Giovanni en novembre 2020 dans Pokémon Go en utilisant des compteurs appropriés et en connaissant la faiblesse de Shadow Mewtwo.

En plus de vaincre les dirigeants et le personnel de Team Go Rocket, il y a beaucoup d’événements pour le jeu mobile à succès de ce mois-ci. Et cela inclut les Community Days avec Electabuzz et Magmar, qui sont prévus respectivement pour le 15 et le 21.

Bien que les deux jours de la communauté soient des dates à attendre, vous découvrirez ci-dessous comment battre Giovanni dans Pokémon Go en novembre 2020 en utilisant des compteurs appropriés pour exploiter la faiblesse de créatures telles que Shadow Mewtwo.

Pour battre Giovanni dans Pokémon Go en novembre 2020, vous devrez surmonter sa liste de créatures.

Cela signifie que vous devrez battre les goûts de Persian, Kangaskhan et Mewtwo pour vaincre Giovanni dans Pokémon Go en novembre 2020.

Vous pouvez trouver la composition du patron de Team Go Rocket ci-dessous:

Première ligne:

Ligne deux:

Garchomp

Kangaskhan

Nidoking

Ligne trois:

Points faibles et compteurs de Pokémon Go Mewtwo

Mewtwo est une créature de type Psychic avec une faiblesse aux attaques de type Bug, Dark et Ghost dans Pokémon Go, donc les compteurs possibles incluent Scizor et Tyranitar.

Les autres Pokémon à utiliser comme marqueurs pour expliquer la faiblesse de Mewtwo incluent Genesect, Darkrai, Gengar et Volcarona.

Avant même de pouvoir tenter de battre la créature de type psychique, vous devrez d’abord vaincre les deux premières lignes de défense de Giovanni.

Compteurs Pokémon Go Giovanni Novembre 2020

Vous trouverez ci-dessous une liste de créatures que vous pouvez utiliser comme marqueurs pour battre Giovanni dans Pokémon Go en novembre 2020:

Persan – faible pour combattre

Machamp

Concurrence durr

Lucario

Breloom

Kangaskhan – faible au combat

Lucario

Machamp

Concurrence durr

Breloom

Garchomp – faible pour Ice, Dragon et Fairy

Weavile

Glaceon

Mamoswine

Haxorus

Togekiss

Dragonite

Nidoking – faible pour l’eau, le sol, la glace et le psychique

Gengar

Gyarados

Mewtwo

Machamp

Les faiblesses et les compteurs de tous les Pokémon mentionnés ci-dessus proviennent de Pokémon Go Info.

