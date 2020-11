Compresseur d’images – Compressez des images en ligne en haute qualité

– – – La compression d’image est un processus qui réduit la taille d’image de JPG, BMP, SVG et divers autres formats de fichiers. Mais pourquoi avons-nous besoin de compresser les images en premier lieu? Eh bien, cela est particulièrement utile lorsque vous téléchargez des images en ligne ou que vous les envoyez par courrier électronique ou WhatsApp. Ces supports ont des restrictions de taille de fichier, qui ne vous permettent pas d’envoyer des fichiers plus volumineux. Notre article se concentre sur les besoins des spécialistes du marketing qui ont besoin de compression d’image pour leur entreprise. Donc, si vous possédez une entreprise ou une boutique en ligne, poursuivez votre lecture pendant que l’article dévoile les moyens d’améliorer les performances de votre boutique en ligne. – – – Qu’est-ce que la compression d’image? La compression d’image est un processus / une méthode par lequel vous réduisez la taille d’une image sans réduire sa qualité. Il existe de nombreux outils de compression d’image spécialement conçus pour réduire la taille de l’image. Il vous suffit de télécharger les photos que vous souhaitez compresser et de laisser le logiciel faire le travail pour vous.Pourquoi les propriétaires d’entreprise en ligne ont-ils besoin d’outils de compression d’images? Les photos que vous trouvez sur les boutiques en ligne et celles prises à partir d’un appareil photo reflex numérique professionnel se ressemblent . Eh bien, la vérité est que les images que vous trouvez sur les magasins en ligne sont des photos compressées, mais leur qualité est excellente. La raison en est que les propriétaires de sites Web utilisent des outils de compression d’image pour réduire la taille de l’image, car cela a un impact significatif sur les performances de votre page.Vous vous demandez peut-être comment une image peut affecter les performances du site Web. Eh bien, la réponse est simple: la vitesse de chargement du site Web. En moyenne, une image occupe environ 64% des données sur les sites Web. Les sites Web de commerce électronique contenant des tonnes d’images de produits sont parmi les plus intensifs. À l’ère d’aujourd’hui, les clients impatients n’attendront pas des minutes pour que les photos se chargent, quelle que soit leur beauté, et finiraient par quitter votre site Web.Selon une étude récente, les utilisateurs attendent jusqu’à cinq secondes que les sites affichent leurs images et leur texte. avant d’en avoir marre et de partir. Oui, exactement, vous avez 5 secondes pour convaincre votre client avant de le perdre.Si vous souhaitez un site web ultra-rapide qui génère plus de ventes, il est primordial d’optimiser les images de votre page. La solution simple à ce problème est la compression. Avec un compresseur d’image, vous pouvez considérablement améliorer le temps de chargement de la page, ce qui se traduit finalement par une plus grande conversion des ventes.Pour un propriétaire de site Web, la vitesse compte, tout comme la qualité des images téléchargées. Vous ne pouvez pas ternir l’image de votre marque en téléchargeant des images de mauvaise qualité pour améliorer la vitesse du site Web. Ainsi, vous pouvez voir que la qualité de l’image et le temps de chargement du site vont de pair. Les meilleurs outils de compression d’images gratuits sur le marché Vous rencontrerez de nombreux outils de compression d’images sur le marché. Adobe Photoshop est l’un de ces logiciels qui optimise efficacement les images. Mais, en fonction de votre budget, ces outils peuvent être lourds pour votre poche, et à la place, vous devriez opter pour des outils de compression d’image gratuits qui fonctionnent presque de la même manière que les outils payants. En écoutant le nom du site Web, vous devez vous demander comment un doublon le vérificateur de texte compresse l’image. Eh bien, DupliChecker est un nom renommé dans le monde du référencement et se concentre sur la fourniture d’outils de qualité liés au référencement. Étant donné que ce site Web fournit une gamme complète d’outils de référencement, même s’il dispose d’un compresseur d’image pour réduire la taille de l’image sans compromettre la qualité de cette image car il améliore les performances d’un site Web.Avec DupliChecker, vous obtenez la fonctionnalité pour modifier la qualité de l’image. L’outil a des paramètres de compression. De plus, vous pouvez opter pour un type de compression normal ou progressif, selon vos besoins. DupliChecker permet la conversion de divers formats de fichiers tels que JPEG, JPG et PNG.JPEG OptimizerJPEG Optimizer fonctionne à merveille avec les compressions de photos. Cependant, cet outil simple est uniquement conçu pour les fichiers JPEG et n’acceptera aucun autre format de fichier. Vous pouvez redimensionner et optimiser vos images en sélectionnant votre propre niveau d’optimisation. Le logiciel vous permet également de contrôler la qualité de votre image optimisée. Alors, préservez la qualité de votre image et dirigez-vous vers JPEG Optimizer.Optimizilla Avec Optimizilla, vous pouvez générer des fichiers JPEG et PNG avec une grande qualité. Optimizilla dispose d’un curseur, qu’un utilisateur peut utiliser pour afficher les versions avant et après de la photo. De cette façon, vous pouvez toujours prévisualiser la qualité de votre image avant de la télécharger. De plus, avec le curseur, vous saurez à quel point vous souhaitez optimiser votre image avant que la perte de qualité ne soit perceptible. Conclusion Un compresseur d’image change la donne pour un propriétaire de site Web, et tous les spécialistes du marketing en ligne devraient avoir ces outils à leurs côtés. Vous trouverez divers autres outils sur le marché, et vous pouvez également les tester avant de décider de les utiliser pour la compression d’image.

