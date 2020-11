Comprendre les bases de l’indicateur Forex

– – – Il existe deux types d’analyse Forex – i) analyse technique et ii) analyse fondamentale. Ces deux analyses sont différentes l’une de l’autre, et dans cet article, nous nous concentrerons sur l’analyse technique et ses indicateurs. Dans l’analyse technique, un trader doit utiliser quelques indicateurs techniques pour prédire le mouvement de la tendance à venir. Il doit observer le niveau de résistance et de support et la configuration graphique. Pour trouver des configurations commerciales à l’aide des outils essentiels, un investisseur doit savoir ce qu’est le trading FX basé sur un indicateur et comment il peut lui être bénéfique.Les indicateurs techniques prédiront la tendance à venir en utilisant une équation mathématique. De nombreux investisseurs estiment que les indicateurs techniques peuvent produire des résultats avec précision, ce qui les aidera à comprendre l’opportunité possible de prendre des bénéfices. Si quelqu’un à Hong Kong peut apprendre à utiliser ces outils, il peut lentement devenir un analyste technique expert. Ces outils vous aideront à analyser l’ensemble du marché, le modèle graphique, le support et les niveaux de résistance pour produire les signaux commerciaux, qui alerteront les traders pour qu’ils entrent dans les prochains métiers. Certains professionnels affirment qu’utiliser cette méthode est plus confortable que d’apprendre les graphiques et les tableaux.- – – Il existe plusieurs outils pour analyser le marché, et chaque jour, les experts en développent davantage. On peut combiner ces indicateurs et créer d’innombrables stratégies à utiliser lors du trading. Cependant, nous découvrirons les types de stratégies basées sur des indicateurs les plus populaires et les plus courants. Vous pouvez déterminer la tendance et le type de graphique en traçant la «moyenne mobile» sur le graphique, car elle peut vous aider à déterminer quand une tendance peut prendre fin ou prendre un autre tour. Le croisement de moyenne mobile est connu comme un outil technique, qui peut vous aider à identifier le point exact pour entrer dans une transaction et en sortir. Si le croisement en mouvement se croise, il y aura une chance que la tendance change de direction. Ainsi, un investisseur peut avoir une chance de trouver un meilleur point d’entrée. Les experts considèrent ce croisement de moyenne mobile comme l’indicateur technique le plus simple.En utilisant le système de croisement, vous pouvez acheter des obligations en ligne avec une extrême précision. Le croisement de la moyenne mobile peut vous informer du potentiel d’inversion haussière et baissière. Alors, maîtrisez très précisément cette technique: l’observation de la tendance haussière ou baissière est un mouvement vital pour prédire les conditions à venir du marché. Il existe des indicateurs qui peuvent soutenir cette enquête. Par exemple, certains outils comme le croisement de la moyenne mobile ou le RSI peuvent aider un investisseur à comprendre la force d’une tendance haussière. En outre, vous pouvez également confirmer et comprendre le mouvement baissier d’une tendance.Le trading basé sur un indicateur rendra l’ensemble du graphique plus facile à comprendre. En conséquence, vous pouvez rapidement déterminer les mouvements à venir. Trop d’outils rendront l’ensemble du tableau assez difficile à comprendre. Par conséquent, la situation devient trop difficile pour certains investisseurs pour interpréter le résultat. Les indicateurs peuvent rendre l’ensemble du graphique plus facile à comprendre, et vous pouvez facilement trouver les points d’entrée et de sortie d’une transaction. Ces outils sont développés de manière à ce que même les débutants puissent évaluer le marché en les utilisant.Si vous êtes un investisseur expert, il vaudra mieux ne pas utiliser d’indicateurs pour évaluer le marché car ils vous donneront une exposition visuelle de leurs mathématiques. formule. Les experts exigeront plus que ces informations, que les indicateurs ne peuvent révéler. Il est toujours en retard par rapport au prix réel du marché, ce qui est un autre inconvénient.L’utilisation d’indicateurs peut être utile aux débutants, mais ce n’est qu’une représentation visuelle d’une équation mathématique. Si vous savez lire le graphique des prix, il est préférable de ne pas utiliser d’indicateurs pendant le trading Forex.

