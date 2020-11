Composition de l’équipe confirmée pour BLAST Premier Fall Showdown

in

BLAST a confirmé sa programmation pour le BLAST Premier Fall Showdown, un CS: GO L’événement aura lieu du 23 au 29 novembre. Seize équipes s’affronteront pour les deux derniers créneaux de la finale de la Série d’automne 2020, prévue pour décembre.

Les équipes qui participeront sont Evil Geniuses, NiP, FaZe Clan, Complexity, FURIA, MiBR, Team Liquid, GODSENT, MAD Lions, Virtus.pro, Sprout, Team Spirit, Cloud9, mousesports et Endpoint. Ces équipes se disputeront 425 000 $, en plus des deux places susmentionnées.

L’équipe gagnante de la finale d’automne se qualifiera pour la finale mondiale en janvier, où elle participera à un tournoi à élimination directe au meilleur des trois.

L’annonce de mercredi fait suite à la conclusion de la BLAST Premier Fall Series, dans laquelle Astralis a réussi à remporter une victoire de retour contre G2 Esports lors de la grande finale du groupe C hier. Cette victoire a permis à Astralis de gagner sa place aux finales d’automne BLAST Premier, tandis que OG et Vitality ont remporté les finales dans le groupe A et le groupe B, respectivement, obtenant leurs propres places.

Jusqu’à présent, Vitality, Astralis, Na’Vi, BIG, OG et G2 ont gagné leur place à l’événement, ne laissant ouvertes que les deux dernières places. Complexity, Team Vitality et Evil Geniuses attendent les équipes restantes à la finale mondiale après s’être qualifiées lors de la première finale de printemps de BLAST en juin.

