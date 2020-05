Compatibilité ascendante PS5 requise pour les nouveaux jeux PS4 à partir de juillet

Les roues compatibles avec l’avant seraient en mouvement pour garantir que de nombreux jeux PlayStation 4 fonctionnent sur PlayStation 5. Apparemment, Sony a téléchargé une documentation qui stipule que tous les nouveaux titres PS4 doivent également fonctionner sur PS5 à partir du 13 juillet. En tant que tel, chaque titre que la société reçoit pour la certification à partir de cette date doit fonctionner sur deux générations de matériel PlayStation.

Selon Eurogamer, cette révélation provient de la « documentation développeur » qui est partagée sur le « site Web partenaire interne de PlayStation ». Eurogamer prétend avoir vu cette documentation, qui comprend une note demandant aux développeurs si leur titre a été vérifié pour la compatibilité PS5. Les développeurs doivent s’attendre à recevoir des détails directement de Sony sur la façon de tester la compatibilité de leur projet avec le matériel de nouvelle génération. Apparemment, cette case à cocher particulière a été introduite pour la première fois fin avril de cette année, lors de la sortie par Sony d’un nouveau kit de développement logiciel pour la PlayStation 4.

Eurogamer note qu’un autre document explique ce qu’implique exactement la «compatibilité». Le fabricant de la console ne trouvera un jeu compatible avec PS5 que si son «code de soumission s’exécute sans problème sur la machine de nouvelle génération de Sony». En outre, un titre compatible avec les versions ultérieures sur la plate-forme de nouvelle génération doit inclure toutes les fonctionnalités fournies avec son homologue PS4.

En ce qui concerne les correctifs post-lancement et autres mises à jour, il semble que des règles similaires doivent s’appliquer. Les jeux soumis pour certification avant le 13 juillet ne nécessiteront pas la compatibilité PS5 pour les correctifs et les remasters. Cependant, un tel effort serait «fortement recommandé». D’un autre côté, Sony exige que les jeux soumis après la date en question maintiennent la compatibilité PS5, même pour les correctifs et les remasters.

Tout cela fait référence aux jeux soumis, pas à ceux qui sont sortis. Ainsi, depuis Fantôme de Tsushima doit être lancé le 17 juillet, il ne sera pas nécessaire qu’il soit compatible à terme. Compte tenu de son statut de titre de premier parti, la prochaine aventure de Sucker Punch devrait se rendre sur PS5. En fait, Eurogamer rapporte avoir entendu dire qu’un tel lancement est en cours.

[Source: Eurogamer]