Comparaison des performances Apple A14 vs A13 vs Snapdragon 865

Chaque année, les puces des smartphones deviennent plus puissantes à mesure que les nouvelles technologies permettent aux ingénieurs de tirer davantage de performances des minuscules processeurs mobiles. Et depuis quelques années, Apple a été le leader des performances mobiles malgré ses puces iPhone ayant 6 cœurs par rapport aux 8 de ses concurrents. Cette année, le bond en avant est encore plus grand que d’habitude car le nouveau processus 5 nm permet d’entasser encore plus de transistors dans le petit boîtier.

Maintenant que nous avons les nouveaux iPhones en main et que nous avons pu les tester en profondeur, il est temps de voir comment le nouvel Apple A14 Bionic se compare à son prédécesseur et aux meilleures offres de Qualcomm cette année, les Snapdragon 865 et 865+.

Avant d’arriver aux résultats de référence, vérifions avec quoi chacune de ces puces doit fonctionner.

Comparaison des spécifications Apple A14 vs A13 vs Snapdragon 865

La seule différence entre le Snapdragon 865 et 865+ est que ce dernier est plus cadencé. Outre le cœur du processeur principal, le GPU fonctionne également à des vitesses légèrement plus élevées. Les différences entre les puces d’Apple et de Qualcomm vont bien plus loin que le nombre de cœurs et les vitesses d’horloge. Bien que les deux processeurs soient issus des conceptions de base initiales d’Arm, ils sont hautement personnalisés d’une manière que les deux sociétés préfèrent garder secrète.

En tant que représentants de chaque puce, nous avons choisi les téléphones suivants:

Bien sûr, le téléphone dans lequel la puce fonctionne influence légèrement les résultats des tests de performance, mais comme il n’y a aucun moyen pour nous de tester les puces en dehors de leurs téléphones, nous devrons utiliser cette solution sous-optimale.

Comparaison des résultats de référence Apple A14 vs A13 vs Snapdragon 865

Il est temps de jeter un œil aux résultats de référence de nos quatre prétendants. Il convient de noter que tous les benchmarks ne peuvent pas être rendus absolument identiques sur iOS et Android en raison de certaines différences de conception de base, mais encore une fois, c’est le meilleur avec lequel nous devons travailler.

Commençons par les résultats d’AnTuTu.

Résultats du benchmark AnTuTu

Entre les iPhones, il y a un grand saut dans les scores avec le L’iPhone 12 Pro obtient un score 30% plus élevé que son prédécesseur. Un gain assez important entre les générations.

Pendant ce temps, l’augmentation de l’horloge donne le ROG Phone 3 un avantage de 7% sur le OnePlus 8T et le place à la première place du classement général. Les deux téléphones Android obtiennent un score plus élevé que le iPhone 11 Pro, mais seul l’Asus bat l’iPhone 12 Pro par une mince marge.

Passons maintenant à la prochaine référence populaire, Geekbench 5!

Résultats de référence Geekbench 5 Single-Core

Ces scores donnent une bonne idée de la façon dont Apple parvient à garder une longueur d’avance en termes de performances avec des puces qui ont deux cœurs de moins que la concurrence. Les performances monocœur des Apple A13 et A14 sont inégalées. Le nouveau gros noyau de l’A14 et sa vitesse d’horloge plus élevée lui confèrent un gain de près de 20% par rapport à l’A13. Et si l’on compare l’A14 au Snapdragon 865+, l’avantage est de plus de 60% malgré les deux puces exécutant leurs gros cœurs à 3,1 GHz.

Geekbench 5 Résultats de référence multicœur

Naturellement, dans la course au multi-score, les résultats sont plus uniformes car les Snapdragons compensent une partie de la différence avec leurs cœurs supplémentaires. Pourtant, les iPhones restent au top. L’A14 Bionic devance l’A13 de seulement 5%, mais pas aussi impressionnant que les résultats précédents. La différence entre le Snapdragon 865 et 865+ est similaire, ce dernier obtenant 6% de plus. Dans l’ensemble, lorsque tous les cœurs sont utilisés, tous les membres de ce pack fonctionnent de manière assez similaire.

Résultats de référence de la scène de poursuite de voiture GFXBench

GFXBench oblige les téléphones à rendre une animation exigeante et le résultat est le nombre moyen d’images par seconde que chaque téléphone atteint. L’iPhone 12 Pro a obtenu un score de 58, ce qui correspond presque au taux de rafraîchissement de l’écran de 60 Hz du téléphone. À 56 ans, le résultat du précédent iPhone Pro est presque identique. Le ROG Phone 3, en revanche, n’atteignait en moyenne que 49 ips, bien en dessous du maximum de 144 que son écran peut vous montrer. Son GPU overclocké a réussi à rendre 3 fps de plus que celui du OnePlus 8T, ce qui est toujours mieux que rien.

Résultats du benchmark de la scène GFXBench Manhattan

La situation est assez différente avec la scène de Manhattan. Les iPhone 12 Pro, 11 Pro et OnePlus 8T ont des scores presque identiques, une seule image les distingue. Le ROG Phone 3 semble être mieux optimisé pour la charge de cette scène car il a réussi à générer 82 images par seconde, environ 36% de plus que les trois autres téléphones. Un résultat impressionnant, sans aucun doute.

Résultats du benchmark Jetstream 2

Jetstream 2 est une application de référence qui teste la vitesse du navigateur. De l’ouverture du navigateur lui-même au chargement des sites, il teste divers paramètres qui influencent votre expérience de navigation sur Internet. Dans ce test, la domination de l’iPhone est assez évidente. L’iPhone 12 Pro prend la couronne avec un résultat 26% plus élevé que celui de l’iPhone 11 Pro, qui lui-même bat largement les deux téléphones Android. L’Apple A14 obtient des scores deux fois plus élevés que le Snapdragon 865+, le Snapdragon 865 classique étant relativement proche de sa version overclockée. Il semble qu’en matière de navigation, les iPhones offrent une expérience beaucoup plus vive.

Conclusion

Apple a réalisé de grands gains de performances avec son nouveau A14 Bionic. Et c’est sans prendre en compte les capacités améliorées du Neural Engine de l’A14, ce qu’Apple a souligné lors de sa présentation comme un grand pas en avant. La question reste de savoir quelle part de ces gains de performances l’utilisateur moyen peut réellement bénéficier au quotidien. Nous doutons que de nombreux utilisateurs remarquent si leurs applications s’ouvrent quelques millisecondes plus rapidement. Pourtant, si ce n’est pas aujourd’hui, vous serez heureux de disposer dans quelques années de la puissance supplémentaire pour toutes les nouvelles utilisations proposées par Apple et d’autres développeurs.

Et en ce qui concerne les puces Snapdragon 865, elles sont en retard dans presque tous les tests et de beaucoup dans certains d’entre eux. Vous auriez raison de souligner que le véritable challenger de l’A14 sera le Snapdragon 875, dont la sortie est prévue dans environ un mois, les premiers téléphones alimentés par celui-ci devant sortir début 2020. Ne vous inquiétez pas, une fois qu’Android passe à 5 nm, nous comparerons à nouveau les résultats et le combat devrait être beaucoup plus excitant.