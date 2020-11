Common et Tiffany Haddish «  font merveilleux  »

2020-11-02 23:00:10

Common et Tiffany Haddish « se débrouillent à merveille ».

Le hitmaker ‘Come Close’ a fait l’éloge de sa petite amie, qu’il a décrite comme un « être humain vraiment incroyable ».

Il a déclaré: « Nous faisons un travail merveilleux. C’est un être humain vraiment incroyable, et plus je la connais, je vois à quel point elle est dynamique en tant que personne. Comme elle est intelligente, altruiste, comment elle se tient debout Hollywood pour les femmes noires. J’apprends. Vous voyez ce que je veux dire? … Elle est aussi amusante. Elle est amusante. Et finalement… la seule chose que je dirai à propos de tous ceux que vous avez nommés avec qui je suis sortie -les gens au cœur, et Tiffany a bon cœur à la fin de la journée. »

Et le rappeur et acteur de 48 ans a également salué le travail de Tiffany pour promouvoir l’égalité raciale dans l’industrie.

S’exprimant sur Sirius XM, il a ajouté: « Elle prend les choses comme la loi. Ce n’est pas en arrière – elle sera comme, ‘S’il n’y a pas de Noirs sur le plateau, ou pas de Noirs travaillant là-dessus, alors je « Je ne vais pas le faire. Ou, pourquoi ne pouvons-nous pas aller voir ces femmes maquillées noires? » Et je pense qu’il faut ce type de courage, de porte-parole et de brutalité pour obtenir l’équanimité que nous recherchions – l’égalité dont nous parlons. Surtout dans – n’importe quel domaine de la vie – mais alors la structure hollywoodienne, parfois vous devez secouez-les et dites: «Hé, vous tous, c’est ce que ça doit être.

Tiffany, 40 ans, a récemment félicité son nouveau copain pour l’avoir aidée à se sentir confiante en elle-même en sachant que quelqu’un prend vraiment soin d’elle.

Elle a jailli: « C’est de loin la meilleure relation que j’ai jamais eue. Frappez du bois! J’ai perdu 20 livres depuis que je suis dans cette relation. Je me sens plus confiante en moi et ce n’est pas lui qui le fait. . Je suis juste beaucoup plus heureux et c’est comme savoir que j’ai quelqu’un qui se soucie de moi, qui me soutient vraiment. On dirait qu’il le fait de toute façon. Et j’adore ça. Je l’aime. «

