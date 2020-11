Commerce AFL, Orazio Fantasia favori d’Essendon se dirige vers Port Adélaïde

Le favori d’Essendon, Orazio Fantasia, a reçu son souhait et sera avec le Power pour la saison prochaine après avoir demandé un échange il y a 12 mois.

Il a fallu attendre les 15 dernières minutes de la période d’échange jusqu’à Fantasia et a finalement été échangé avec le choix des Bombers 73 pour un choix de deuxième tour, le choix actuel n ° 29 et une future sélection de troisième tour.

Après avoir été sélectionné par Essendon avec le 55e choix lors du repêchage de la NAB AFL 2013, Fantasia a disputé 80 matchs dans le rouge et le noir, marquant 111 buts.

Orazio Fantasia (Getty)

Le directeur du football de Port, Chris Davies, a déclaré que Fantasia serait un ajout bienvenu à leur petite brigade avancée.

« Nous savons que sa vitesse, ses compétences et son sens des buts ajouteront à notre mix avant, et sa disponibilité dans la moitié avant nous permettra de donner plus de minutes au milieu de terrain à certains de nos jeunes joueurs comme Zak Butters et Connor Rozee », a déclaré Davies.

« Il a eu des problèmes de blessures ces dernières années, mais nous soutenons nos équipes médicales et de haute performance pour le remettre en pleine forme et jouer un football fort de Port Adelaide au cours des prochaines années. »

