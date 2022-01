Les commentaires de Lisa Bonet quelques semaines avant la séparation de Jason Momoa ont maintenant une toute nouvelle signification

Faire durer un mariage à Hollywood n’est pas une tâche facile pour n’importe quel couple. De Jennifer Aniston et Brad Pitt à Kim Kardashian et Kanye West, certains de nos couples préférés se sont séparés bien plus tôt que prévu. Jason Momoa et Lisa Bonet sont l’un des derniers couples à s’être séparés. Selon Newsweek, un ami commun a présenté le couple, et ils ont commencé à se fréquenter en 2005. En 2007, ils ont accueilli leur fille Lola dans la famille, et l’année suivante, ils ont eu leur fils Nakoa-Wolf. Le couple s’est longuement fréquenté et s’est finalement marié en 2017.

En janvier, le couple Jason Momoa / Lisa Bonet a surpris tout le monde en annonçant qu’il se séparait. [” Nous avons tous ressenti la pression et les changements de ces temps de transformation… Une révolution se déroule et notre famille ne fait pas exception… elle ressent et grandit grâce aux changements sismiques qui se produisent. Et donc nous partageons nos nouvelles de famille que nous nous séparons dans le mariage”, le couple a partagé dans une déclaration commune que la star “Aquaman” a partagé sur Instagram.

“Nous partageons cela non pas parce que nous pensons que cela vaut la peine d’être signalé dans les journaux, mais pour que nous puissions mener nos vies avec dignité et honnêteté”, ont-ils écrit, ajoutant qu’ils “se libèrent mutuellement pour être ce que nous apprenons à devenir.” Le couple a déclaré qu’il se concentrerait sur ses enfants. Leur annonce se terminait par “Vivre la prière. Que l’amour prévale.” Mais maintenant, avec le recul, l’une des déclarations précédentes de Bonet a beaucoup plus de sens.

Lisa Bonet a apparemment fait allusion à un grand changement de vie avant leur séparation

Alors que nous sommes toujours secoués par la séparation, Lisa Bonet nous a peut-être donné un indice sur son divorce imminent avec Jason Momoa en décembre 2021. L’acteur s’est entretenu avec Marissa Tomei et Interview, évoquant toute une série de sujets, comme la méditation. “Plus nous sommes immobiles, plus les conseils nous parviennent clairement en ces temps très incertains”, a déclaré Mme Bonet. Serait-ce un signe avant-coureur ?

Puis, après avoir évoqué son investissement dans la pièce “Salomé” d’Oscar Wilde, Mme Tomei a demandé à Mme Bonet ce qui l’appelle. “Apprendre à être authentiquement moi, apprendre à être nouvelle et suivre l’invitation de l’univers à s’engager dans cette rivière d’incertitude”, a partagé Mme Bonet, ajoutant : “Nous avons éliminé tous ces bruits superflus et il est maintenant temps de nous enraciner plus profondément dans nos propres valeurs.”