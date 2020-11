Comment Xena: Warrior Princess a utilisé le mythe grec

Pour la plupart, plutôt que d’adapter directement des mythes spécifiques, la série a utilisé des personnages, des éléments et des idées de la mythologie grecque pour créer de nouvelles histoires. Comme une émission des années 1990, la série a utilisé le mélange de tracé d’arc et d’épisodes autonomes qui était courant à l’époque. Cela signifiait que la série, comme une anthologie, pouvait faire différents types d’histoires dans différents épisodes, ce qui lui permettait d’incorporer non seulement le ton tragique et dramatique de certains mythes grecs, mais aussi le ton comique et léger d’autres aussi – car dans le monde antique, les dramaturges utilisaient des personnages et des thèmes mythologiques à la fois pour la tragédie et la comédie.

Les dramaturges grecs antiques déconnaient les histoires que les gens pensaient connaître pour surprendre leur public et retenir leur attention. La célèbre histoire de la sorcière Médée assassinant ses propres enfants, par exemple, était une innovation du dramaturge Euripide, adaptant des histoires antérieures où ils ont été tués par accident ou tués par d’autres personnages. Et alors Xena (et spectacle parent Hercule: les voyages légendaires) faisait exactement ce que les dramaturges grecs antiques faisaient, prenant des idées et des personnages que les gens connaissent et jouant avec eux pour créer quelque chose de nouveau.

Remixer les mythes

Une des choses intéressantes sur Xena: princesse guerrière C’était la façon dont le spectacle s’est déroulé à une époque mythique vaguement décrite qui semblait couvrir des millénaires non seulement de la mythologie et de la légende grecques, mais même de l’histoire romaine bien connue, réelle et datable. Pour les anciens Grecs et Romains, il y avait un sentiment que le passé lointain était une époque de mythes et que les dieux, les héros et les monstres parcouraient la terre bien avant leur propre temps. Cependant, ils avaient également le sentiment assez fort de la chronologie approximative de ces histoires. Certains mythes se sont déroulés dans un certain ordre, et il y avait une nette progression des «âges» avec différents événements appartenant à des périodes différentes. Le Titan Kronos était le premier aux commandes, puis il a été usurpé par son fils Zeus. L’humanité a été créée par le Titan Prométhée, et Femme leur a été infligée comme punition à Prométhée par Zeus (le mythe grec ancien n’était pas aussi féministe que le spectacle qu’il a inspiré, comme vous pouvez le dire!).

Le poète grec Hésiode a décrit cinq âges de l’homme. L’âge d’or était le règne de Kronos, lorsque les hommes vivaient comme des dieux. Lorsque Zeus a pris le pouvoir, l’âge d’argent a commencé et les hommes étaient désormais des êtres inférieurs qui devaient travailler pour gagner leur vie. L’âge du bronze était un âge d’hommes forts et guerriers qui ont été détruits par le déluge de Deucalion (l’équivalent grec de l’histoire de l’arche de Noé). Vient ensuite l’ère des héros, et c’est là que le mythe commence à rencontrer la légende et la préhistoire. C’est la période où la guerre de Troie aurait eu lieu – la guerre est fictive, mais la ville de Troie est réelle (elle se trouve sur un site appelé Hissarlik dans la Turquie moderne), de même que les cités grecques décrites dans les histoires, donc cette guerre peut être placé dans une chronologie réelle de l’histoire humaine, vers 1200 avant notre ère, même si la guerre telle que décrite dans les histoires ne s’est jamais vraiment produite. L’âge final était l’âge du fer, le jour actuel d’Hésiode d’environ 700 avant notre ère, une ère de misère et de labeur (Hésiode n’était pas vraiment optimiste).

Xena jette toute cette chronologie par la fenêtre et mélange tout dans un méli-mélo glorieux de mythes, de légendes et d’histoire. La guerre de Troie de 10 ans est couverte en un seul épisode qui se déroule à la fin du siège. Les héros de différentes histoires apparaissent sans ordre particulier. Le roi David d’Israël se présente – il a vécu vers 1010-970 avant notre ère, ce qui serait quelques siècles après la guerre de Troie.