Comment X of Swords a changé l’avenir de l’univers Marvel des X-Men

Mais une fois que le tournoi a commencé, il a fini par être l’équivalent de combat de À qui appartient-il de toute façon – les règles étaient faites et les points n’avaient pas d’importance. Il y avait définitivement des combats à l’épée, et quand ils se produisaient, ils étaient généralement excellents, mais il y avait aussi un concours d’alcool entre Storm et Wolverine, et Gorgon et Magik ont ​​fait un puzzle ensemble, Doug a épousé Bei the Blood Moon et Gorgon a frappé un rocher.

En fin de compte, X d’épées était un Excalibur histoire, et il a honoré les racines de ce livre en étant multiversal, très idiot et plein de croissance efficace du caractère. Et très, très bien.

En fin de compte, Krakoa a remporté le tournoi quand Apocalypse a vaincu sa femme et le Helm d’Annihilation en combat unique. Amenth n’a pas bien pris la perte, et a déchaîné toute la puissance de son armée sur Saturnyne et les Krakoans, mais ils ont été sauvés trois fois; d’abord par le retour du Captain Britain Corps complet; encore une fois quand les X-Men sont montés sur le siège ancien et futur de SWORD et ont largué un essaim de virus cyborg extradimensionnels sur les monstres Amenthi; et finalement quand Apocalypse a réclamé le casque d’Annihilation, et a mis fin à la bataille en se rendant à Saturnyne.

Et à la fin, quand Saturnyne a exigé un échange de prisonniers (en quelque sorte) entre les deux parties pour sceller la paix, Apocalypse a décidé de rejoindre sa famille sur Amenth, et en retour a envoyé tout Arakko rejoindre les Krakoans sur Terre.

DES MILLIONS DE NOUVEAUX MUTANTS ET UNE NOUVELLE MASSE TERRESTRE QUI SE FAIT DE MONTRER, SERA PROBABLEMENT UNE CHOSE, N’est-ce pas?

Pour certaines personnes, bien sûr. Vraisemblablement, la situation géopolitique déjà tendue créée par une nouvelle nation mutante tirant parti de la superscience krakoenne va avoir un peu plus de pression ajoutée lorsque Krakoa double de taille physique et ajoute des millions d’êtres super puissants nés et élevés dans (approximativement) l’enfer.