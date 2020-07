Comment vous préparez-vous pour Mars? La NASA raconte tout au Comic-Con @ Home.

Alors que les médias parlent souvent de ce qui ne va pas lors d’une mission sur Mars – que ce soit Curiosity roues déchirées ou la Insight Lander a du mal à déployer sa perceuse – ce qui est plus remarquable, c’est le nombre de choses qui se passent bien grâce aux tests avant le lancement ici sur Terre.

Une panel en ligne au San Diego Comic-Con dimanche (26 juillet) ont discuté des défis de la préparation d’une mission sur Mars et de tous les contrôles de sécurité nécessaires sur Terre pour explorer un autre monde, qui a été particulièrement éprouvant ces derniers temps en raison de la pandémie de coronavirus.

Par exemple, le rover Curiosity de la NASA a été conduit à distance par les travailleurs du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA depuis leur domicile, comme ils l’ont été. en grande partie à distance depuis la mi-mars pour empêcher la propagation du virus. La mission et ses recherches scientifiques ont continué, avec le rover maintenant lors d’un road trip d’été pour explorer davantage le mont Sharp (Aeolis Mons) dans sa tentative de comprendre l’histoire de l’habitabilité sur Mars.

«Nous faisons de notre mieux», a déclaré Shonte Tucker, ingénieur en systèmes thermiques au JPL, dans le panel en ligne. Tucker est actuellement le responsable de la vérification et de la validation de la charge utile pour la nouvelle mission de rover Perseverance de la NASA qui doit décoller de la Terre ce jeudi 30 juillet.

Tucker a déclaré que JPL permettait aux conducteurs de rover de vider leur bureau et de prendre tout ce dont ils avaient besoin pour travailler à domicile. Tout le monde a également pardonné avec les interruptions familiales inévitables, a déclaré Tucker. « JPL a été formidable avec les enfants qui courent en arrière-plan et photographient votre WebEx , ce que ma fille est douée », dit-il.

Des protocoles de distance physique sont également en place pour préparer le lancement du rover Perseverance, qui a récemment vu des ingénieurs utiliser des smartphones pour transmettre les résultats des tests clés aux personnes travaillant à domicile. Dans la manœuvre à distance, Perseverance effectuait un déploiement simulé, et ils voulaient s’assurer qu’aucun câble ne s’accrocherait.

Bien sûr, ceux qui travaillent à côté du rover en personne adhèrent à des directives strictes pour s’assurer que le rover ne transporte pas accidentellement des microbes terrestres ou des particules indésirables sur Mars qui contamineraient l’importante science qu’il va y faire. Ces normes incluent non seulement les masques standard auxquels nous nous sommes tous habitués, mais également des lunettes. La persévérance sera à la recherche de signes d’anciens microbes lors de son voyage autour du cratère de Jezero , il est donc important de ne pas confondre les microbes terrestres avec des signes possibles de la vie sur Mars lors de cette recherche sensible.

«Vous ne voulez pas que les cils de Doug reviennent dans le porte-échantillon», a déclaré Tucker, faisant référence au système d’échantillonnage que Perseverance utilisera pour mettre en cache des échantillons prometteurs pour une mission sur Terre plus tard cette décennie. « Si les gens commençaient à confondre la vie martienne avec les cils, elle a ajouté: » Ce serait vraiment nul. «

Kobie Boykins, un autre participant au panel, est le superviseur des équipes de mobilité et de télédétection pour Curiosity, et a été impliqué dans de nombreux projets de rover Mars de la NASA avant cela. Dans les années 1990, il était un étudiant travaillant sur ce qui était alors un nouveau système d’atterrissage Red Planet – les airbags qui étaient utilisés en toute sécurité déployer l’atterrisseur Pathfinder et le rover Sojourner sur Mars en 1997.

« Briser le matériel est toujours la chose amusante », a plaisanté Boykins. Il a ensuite partagé quelques aventures en essayant les airbags dans des zones semi-isolées de la Terre. Un test de chute dans le désert de l’Arizona a vu le système d’airbag rouler de manière inattendue, obligeant les équipes à le poursuivre sur environ un kilomètre. Lors d’un essai séparé dans l’Ohio, le système d’airbag visait une route inter-états.

« Nous avons dû aller là-bas et arrêter la circulation pendant quelques heures », a déclaré Boykins à propos de l’incident dans l’Ohio. Mais l’effort sur Terre en valait la peine, a-t-il expliqué, car il n’y avait aucun problème avec le déploiement de Pathfinder ou de son successeur de rovers porteurs d’airbag, Spirit et Opportunity, sur Mars.

Des travaux sont actuellement en cours pour des systèmes plus avancés qui exploreront des mondes rocheux à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de notre système solaire. Moon Diver est une proposition de mission JPL qui utiliserait un atterrisseur robotique et un rover à deux roues, appelé Axel , pour examiner les couches exposées sur les côtés des fosses lunaires ou des grottes potentielles.

Ces trous ont été imagés par le Lunar Reconnaissance Rover de la NASA; l’espoir est qu’un futur système robotique puisse les explorer de près, à la fois pour leur valeur géologique et pour offrir un abri potentiel contre les radiations aux futurs équipages d’astronautes . Moon Diver a concouru pour un défi de mission de découverte de la NASA au début de 2020, mais n’a finalement pas réussi.

La chercheuse principale de Moon Diver, Laura Kerber, a déclaré que son objectif était plus de voir jusqu’où elle pourrait aller dans la compétition plutôt que de viser la sélection. « La persévérance est ce dont vous avez besoin plus que toute autre chose pour réussir, alors j’ai pensé: ‘Je vais juste avoir une expérience contrôlée pour voir jusqu’où la persévérance seule peut m’amener dans le processus » « , a expliqué Kerber. son processus de pensée.

Bien que Kerber ne l’ait pas mentionné directement, la NASA a tendance à emprunter des concepts de mission testés lorsqu’elle développe de nouvelles missions spatiales, donc même si Moon Diver ne vole jamais directement, il pourrait être utilisé en partie pour d’autres missions.

Plus loin dans l’espace, Rhonda Morgan travaille en tant que technologue pour un futur télescope phare potentiel appelé l’Observatoire des exoplanètes habitables, ou HabEx. HabEx utilisera un pare-soleil pour bloquer la lumière provenant des étoiles pour soutenir le rechercher des planètes comme la Terre , ainsi que des «biosignatures» potentielles telles que l’oxygène qui peuvent montrer des signes de vie sur ces mondes lointains. Trouver de l’oxygène serait « vraiment excitant », a déclaré Morgan, « parce qu’ici sur Terre, l’oxygène est produit par la photosynthèse. [from plants.] Il pourrait y avoir une bombe fumante pour la vie. «