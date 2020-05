Comment vivez-vous la production à des années de la fin – / Film

Hayao Miyazaki est un réalisateur notoirement méticuleux. Le cinéaste anciennement à la retraite supervise chaque image clé de ses films et a ses mains sur chaque partie du processus d’animation. Naturellement, cela se traduit par une production réputée lente pour de nombreux films du légendaire réalisateur d’anime derrière les classiques du Studio Ghibli comme Spirited Away, Princesse Mononoke et Le vent se lève. Mais ils valent toujours l’attente.

Cependant, les fans de Miyazaki attendent à bout de souffle son nouveau film, Comment vivez-vous?, un drame de passage à l’âge adulte qui a une nouvelle fois fait sortir le cinéaste de sa retraite, devra attendre encore un peu. Producteur Studio Ghibli Toshio Suzuki fait le point sur le Comment vivez-vous production, révélant que le film à venir est encore loin d’être achevé.

Le monde de l’animation s’est réjoui lorsque Hayao Miyazaki a annoncé en 2016 qu’il sortait (à nouveau) de sa retraite pour réaliser un nouveau film, intitulé Comment vivez-vous? Le drame de la maturité basé sur Genzaburo Yoshino »Le roman du même nom de 1937, qui devait sortir avec les Jeux olympiques de Tokyo 2020, a été rapidement retardé d’un an ou deux. Maintenant, le producteur et directeur général de Studio Ghibli, Toshio Suzuki, qui a produit tous les films de Miyazaki sous le studio d’animation, a révélé dans une nouvelle interview avec Divertissement hebdomadaire que le film prendra encore au moins trois ans.

« Nous dessinons toujours tout à la main, mais cela nous prend plus de temps pour terminer un film parce que nous dessinons plus de cadres », a déclaré Suzuki. Comment vivez-vous? 60 animateurs travaillent sur le film depuis le début de la production de Miyazaki en 2016, mais le minutieux processus d’animation dessiné à la main ne complète qu’environ une minute d’animation par mois. Ceci, en dépit de la poursuite de la production pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19). À ce rythme, Suzuki envisage un bouclage d’animation en 2023, ajoutant:

«Il y a plus de dessins à dessiner qu’auparavant. À l’époque où nous faisions «Mon voisin Totoro», nous n’avions que huit animateurs. «Totoro», nous avons fait en huit mois. [For] le film actuel sur lequel travaille Miyazaki, nous avons 60 animateurs, mais nous ne pouvons proposer qu’une minute d’animation en un mois. Cela signifie que 12 mois par an, vous obtenez 12 minutes de film. En fait, nous travaillons sur ce film depuis trois ans, ce qui signifie que nous avons jusqu’à présent terminé 36 minutes. Nous espérons que cela se terminera au cours des trois prochaines années. »

Alors que Miyazaki a essayé pour la première fois l’animation 3D avec un court métrage d’animation 2018 Boro la chenille, Comment vivez-vous? le ramènera à ses racines dessinées à la main dans ce qui sera soi-disant son film le plus personnel (et peut-être final). Le film suit un garçon de 15 ans nommé Koperu, qui emménage dans la maison de son oncle après la mort de son père. Suzuki avait précédemment révélé que Miyazaki faisait le nouveau film à laisser pour son petit-fils. « C’est sa façon de dire » Grand-père passe au monde suivant, mais il laisse derrière lui ce film. « »

Suzuki a ajouté que Comment vivez-vous? raconte « une grande histoire fantastique », qui n’est pas loin du reste de la filmographie de Miyazaki. Mais Suzuki a révélé à EW qu’il était initialement sceptique à l’idée que Miyazaki fasse un autre film.

« De nombreux réalisateurs font des films indéfiniment tout au long de leur carrière à mesure qu’ils vieillissent », a déclaré Suzuki. «Quand Miyazaki est revenu et a dit que je voulais refaire un film, j’ai dit que ce n’était pas une bonne idée parce qu’il avait déjà accompli tellement de choses. Vous ne pouvez pas revenir et faire quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé, vous devez faire quelque chose de différent. L’une des idées qui en est ressortie est la suivante: pourquoi ne pas passer plus de temps et dépenser plus d’argent [to make a film]? C’est donc l’une des nouvelles approches. «

Nous pouvons probablement nous attendre Comment vivez-vous? frapper les théâtres quelque temps après 2023.

