Comment vérifier à quel niveau vous vous trouvez et liste complète des domaines dans chaque

Matt Hancock a annoncé à quel niveau chaque zone d’autorité locale d’Angleterre entrera lorsque le verrouillage du pays prendra fin le 2 décembre.Le secrétaire à la Santé a fait une déclaration aux députés dans la matinée, avec Boris Johnson (fraîchement isolé) qui prononce une conférence de presse plus tard. dans la journée. i newsletter dernières nouvelles et analyses Lire la suite Quelle heure est l’annonce du niveau aujourd’hui? Comment regarder le discours de Matt Hancock sur les niveaux Covid et à quoi s’attendre Chaque zone entrera dans son niveau Covid choisi à partir de mercredi prochain, le gouvernement déclarant qu’il révisera les allocations d’ici le 16 décembre, tout comme en octobre, lorsqu’une version différente des trois -tier système était en place, vous pourrez vérifier le niveau dans lequel vous êtes (et les règles attachées) en utilisant le vérificateur de code postal du gouvernement.Matt Hancock a dévoilé l’attribution du système de niveaux de l’Angleterre aux députés le 26 novembre (Photo: AP ) Comment fonctionne le vérificateur de code postal de niveau Covid? Les directives officielles du gouvernement ont confirmé que le vérificateur de code postal fonctionnerait de la même manière que pendant les restrictions d’octobre L’outil a été mis en service juste avant l’annonce de M. Hancock le jeudi 26 novembre, mais à échéance à une augmentation de la demande, le site Web s’est planté immédiatement.Vous pouvez accéder au vérificateur de code postal ici – après avoir entré un code postal, il confirme l’autorité locale de l’adresse et confirme son niveau de restrictions comme applicable capable. Lire la suite Liste complète des niveaux de Covid: les zones de chaque niveau de restrictions dans le nouveau système de règles anglais Les personnes en Angleterre peuvent également vérifier l’état actuel de leurs zones à l’aide de l’application NHS Covid-19, qui sera mise à jour le 2 décembre. la première période de règles à trois niveaux, le vérificateur de code postal était initialement indisponible suite à l’annonce du lundi 12 octobre avant d’être mis en ligne un jour plus tard.Quelles sont les zones de chaque niveau? La carte ci-dessous montre quelles zones de l’Angleterre sont placées dans chaque niveau lorsque le verrouillage se termine: Afficher tout Et voici la liste complète des allocations de niveaux: Niveau 1: Alerte moyenne Sud-est Sud-ouest Niveau 2: Alerte élevée Nord-ouest CumbriaLiverpool City RegionWarrington et CheshireYorkshire West Midlands WorcestershireHerefordshireShropshire et Telford & WrekinEast Midlands East of England SuffolkHertfordshireCambridgeshire, y compris PeterboroughNorfolkEssex, Thurrock et Southend on SeaBedfordshire et Milton KeynesLondres Les 32 arrondissements plus la ville de Lond onSouth East SussexWest SussexBrighton et HoveSurreyReadingWokinghamBracknell ForestWindsor et MaidenheadWest BerkshireHampshire (sauf l’île de Wight), Portsmouth et SouthamptonBuckinghamshireOxfordshireSouth Sud-Ouest Somerset, Somerset West et Taunton, Mendip et SedgemoorBath et du Nord-Est SomersetDorsetBournemouthChristchurchPooleGloucestershireWiltshire et SwindonDevonTier 3: Très haute alerte du Nord-Est Tees Valley combiné Autorité: HartlepoolMiddlesbroughStockton-on-TeesRedcar et ClevelandDarlingtonNorth East Combined Authority: SunderlandSouth TynesideGatesheadNewcastle upon TyneNorth TynesideCounty DurhamNorthumberlandNorth West Greater ManchesterLancashireBlackpoolBlackburn avec DarwenYorkshire et le comté de The Humberwood West York Midingham et NottinghamshireLeicester et LeicestershireLincolnshireSou e East Slough (le reste du Berkshire est le niveau 2: alerte haute) Kent et MedwaySouth West BristolSouth GloucestershireNorth SomersetQuand les niveaux seront-ils révisés? Les niveaux seront révisés d’ici le mercredi 16 décembre, ce qui signifie que les autorités locales des niveaux deux et trois auront deux semaines pour réduire Les zones placées au niveau trois se verront offrir le soutien du NHS Test and Trace et des forces armées pour offrir un programme de dépistage communautaire rapide de six semaines, en utilisant des tests de flux latéral rapides qui donnent des résultats dans Le secrétaire à la Santé a déclaré: «Grâce au travail acharné et aux sacrifices consentis par les gens à travers le pays, nous sommes en mesure de sortir du verrouillage national et de passer à des restrictions locales plus ciblées à plusieurs niveaux.« Je sais pour ceux d’entre vous face aux restrictions de niveau trois, ce sera une période particulièrement difficile, mais je tiens à vous assurer que nous allons soutenir vos régions avec des tests communautaires de masse et des fonds supplémentaires. ensemble, nous pouvons sortir de ces mesures difficiles. Quelles sont les règles de chaque niveau? Niveau un: Alerte moyenne Rencontrer des amis et de la famille: Maximum de six à l’intérieur ou à l’extérieur, autres que les ménages isolés ou les bulles de soutienBars, pubs, restaurants: Service de table uniquement. Dernières commandes à 22h, fermeture à 23hOuverture: commerce de détail, divertissement, hébergement, soins personnels, par exemple coiffeurs, salons de beauté et bars à ongles, loisirs intérieurs, par exemple gymnases et natation.Voyages: Marchez ou faites du vélo si possible. Évitez de voyager dans les zones de niveau trois (sauf lorsque cela est nécessaire, par exemple pour le travail, l’éducation, les soins médicaux) Nuitées: autorisées, avec foyer, bulle de soutien ou jusqu’à six personnes Travail et affaires: toute personne qui peut travailler à domicile devrait le faire tous les niveaux. Garde d’enfants autorisés Lieux de culte: ouverts, mais ne peuvent pas interagir avec plus de six personnes Mariages et funérailles: 15 invités pour les mariages, les partenariats civils, les réceptions de mariage et les veillées; 30 pour les funérailles Exercice: Les cours et le sport organisé pour adultes peuvent avoir lieu à l’extérieur, mais doivent suivre la règle des six à l’intérieur. Les activités pour les athlètes d’élite, les moins de 18 ans et les personnes handicapées peuvent se poursuivre Grands événements, par exemple sport d’élite, performances en direct et conférences: Ouvert au public, mais limité à 50% de capacité ou 4000 à l’extérieur / 1000 à l’intérieur (selon la valeur la plus basse) Niveau deux: Alerte élevée Rencontrer des amis et de la famille: pas de mélange de ménages à l’intérieur, à l’exception des bulles de soutien Maximum de six bars en plein air, pubs, restaurants: les pubs et les bars doivent fermer à moins qu’ils ne fonctionnent comme des restaurants. Les lieux d’accueil ne peuvent servir de l’alcool qu’avec des repas copieux. Dernières commandes à 22h, fermeture à 23hOuverture: commerce de détail, divertissement, hébergement, soins personnels, par exemple coiffeurs, salons de beauté et bars à ongles, loisirs intérieurs, par exemple gymnases et natation. Évitez de voyager dans les zones de niveau trois (sauf si nécessaire) Nuitées: autorisées, avec bulle de ménage ou de soutien uniquement Travail et entreprise: toute personne qui peut travailler à domicile devrait le faire Education: ouvrir tous les niveaux. Garde d’enfants autorisés Lieux de culte: ouverts, mais ne peuvent interagir avec personne en dehors de la maison ou soutenir les mariages et les funérailles: 15 invités pour les mariages, les partenariats civils, les réceptions de mariage et les veillées; 30 pour les funérailles Exercice: Les cours et le sport organisé pour adultes peuvent avoir lieu à l’extérieur, mais pas à l’intérieur entre des personnes de ménages différents. Les activités organisées pour les athlètes d’élite, les moins de 18 ans et les personnes handicapées peuvent se poursuivre Grandes manifestations: ouvertes au public, mais limitées à 50% de capacité ou 2000 à l’extérieur / 1000 à l’intérieur (selon la valeur la plus basse) Niveau trois: alerte très élevée Rencontrer des amis et la famille: Pas de mélange de ménages à l’intérieur ou dans la plupart des endroits extérieurs sauf les parcs, les terrains de sport, les jardins publics où la règle de six est en place. Exempt de bulles de soutienBars, pubs, restaurants: fermés sauf ventes à emporter, drive-through ou livraisonOuvert: vente au détail, soins personnels, par exemple coiffeurs, salons de beauté et bars à ongles, loisirs intérieurs, par exemple gymnases et natationFermé: lieux intérieurs tels que cinémas, bowling en salle , casinos Voyage: Évitez de voyager hors de la région, sauf lorsque cela est nécessaire, par exemple pour le travail, l’éducation, les soins médicaux Nuitées: Pas de nuitées en dehors de la région locale, sauf si nécessaire pour le travail, les études ou similaire Hébergement: fermé (avec des exceptions limitées telles que le travail ) Travail et entreprise: tous ceux qui peuvent travailler à domicile devraient le faire.Education: Ouvert à tous les niveaux. Garde d’enfants autorisés Lieux de culte: ouverts, mais ne peuvent interagir avec personne en dehors du foyer ou soutenir les mariages et les funérailles: 15 invités pour les mariages, les partenariats civils et les veillées; 30 pour les funérailles. Les réceptions de mariage ne sont pas autorisées Exercice: Les cours et les sports organisés pour adultes peuvent avoir lieu à l’extérieur, mais les gens doivent éviter les activités de contact à haut risque. Les activités d’exercice de groupe et le sport à l’intérieur ne devraient pas avoir lieu, sauf avec un ménage ou une bulle. Les activités organisées pour les athlètes d’élite, les moins de 18 ans et les personnes handicapées peuvent se poursuivre Grands événements: Les événements ne doivent pas avoir lieu. Événements drive-in autorisés