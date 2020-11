Comment Valentino Lazaro a réalisé un rêve d’enfance avec son coup de pied de scorpion

Le professionnel de Mönchengladbach, Valentino Lazaro, a marqué dimanche un but de la marque de l’année. Son « coup de pied de scorpion » contre le Bayer Leverkusen a été un succès sur les réseaux sociaux le lendemain et a non seulement fait sensation en Allemagne, mais a également fait l’objet de reportages sur le BBC. Mais il y a eu un revers pour le joueur de l’équipe autrichienne – son club a subi une défaite 3-4.

La photo d’art était intentionnelle, a souligné Lazaro lundi dans le camp de l’ÖFB à Vienne. « Je le savais, je l’ai essayé et je suis heureux que cela ait fonctionné. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de chance avec cela. C’est un objectif dont vous rêvez enfant. Je ne pouvais pas imaginer un objectif plus beau à la hâte. » À douze ans, il a eu un coup similaire, a rapporté Lazaro. « Mais tu ne peux pas être vraiment heureux si tu perds de toute façon. »

Pour l’annonceur du stade de Gladbach, Torsten Knippertz et Christian Straßburger, rédacteur en chef de la radio et de la télévision du club, le but magique de Lazaro était apparemment une belle consolation. Ils ont écrit la vieille chanson à succès « Dans la voiture devant moi, une jeune fille se promène » de Henry Valentino et ont chanté, entre autres: « Le but de l’année, Valentino marque. Il le rend beau avec la houe. » En outre, ils ont nommé Lazaro dans la sérénade de « Valentinaldo Lazarimovic ».

La porte magique a peut-être marqué un revirement pour Lazaro. Le joueur de 24 ans a subi une grave blessure musculaire lors du premier match test pour Gladbach après son transfert de prêt de l’Inter Milan cet été et n’a fait son retour qu’il y a une semaine. « C’était un retour difficile après la blessure », a avoué le Styrien.

Lazaro ne sera utilisé que lors du test match à Luxembourg mercredi et retournera à Mönchengladbach avant les matchs de la Ligue des Nations à Vienne contre l’Irlande du Nord et la Norvège. Il a discuté de cette approche avec le chef d’équipe de l’ÖFB Franco Foda et l’entraîneur de Gladbach, Marco Rose. « Je ne veux pas en mettre trop sur mon corps après la longue pause », a expliqué Lazaro.

Il profitera également du peu de temps en sélection ÖFB, a promis l’international à 28 reprises (3 buts). « Je suis fier de faire partie de cette équipe. » Le développement de la sélection ÖFB est extrêmement positif. « Nous avons fait d’énormes progrès ces dernières années. Vous le remarquez au sein de l’équipe, mais aussi à travers les attentes de l’extérieur. »

Lazaro: « J’ai très peu dormi cette nuit-là »

La joie de Lazaro lors de son premier match international en un an est plus forte que les doutes sur l’utilité d’un match amical contre le Luxembourg. « Je suis appelé et je veux jouer », a déclaré le légionnaire allemand et s’est montré compréhensif pour la mise en œuvre du jeu. « Chaque club et les associations font tout pour que le jeu continue. C’est la chose la plus importante maintenant. »

Et pourtant, le sport est passé au second plan après l’attentat terroriste de Vienne. Lazaro a appris les événements tragiques de la capitale fédérale le lundi après le débarquement avec Gladbach à Kiev, où le match de Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk était au programme le lendemain. « J’ai très peu dormi cette nuit-là, c’était difficile à gérer. L’année 2020 ne sera tout simplement pas plus facile. J’espère que tout le monde se rapprochera et traversera cette période ensemble. »

Raphael Holzhauser a également été consterné par l’attaque terroriste. « C’était un choc énorme. J’étais inquiet parce que des amis ou des connaissances pourraient être en ville », a déclaré le joueur de 27 ans.

Holzhauser était en Belgique lors de l’incident, où il se débrouille actuellement extrêmement bien à Beerschot. À domicile 5: 5 contre Courtrai, l’ex-Autrichien a marqué un but et une passe, son bilan de saison après douze rounds s’élève à neuf coups sûrs et huit passes. « Ça se passe vraiment bien pour moi en ce moment. J’ai toujours cru en moi, même dans les phases où ça ne se passait pas si bien », a expliqué Holzhauser, qui, comparé à son temps avec le « Veilchen », a un rôle beaucoup plus agressif.

