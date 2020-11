Comment utiliser un contrôleur PS5 DualSense sur PC

Sharp Mini-chaîne SHARP PS940

Mini chaîne Hi Power 180 Watts - Diffusion de musique sans fil Bluetooth - 14 h de lecture sur batterie intégrée - Contrôleur et table de mixage pour DJ - 5 égaliseurs préréglés dont Super basse - Voyants LED avec sélection de modes clignotants - Microphone et support de microphone - Entrée guitare - Le