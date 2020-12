Le genre battle royale est devenu une force de premier plan dans le monde du jeu vidéo. Le genre a été une bouffée d’air frais pour les joueurs de tir à la première personne tout en offrant une expérience unique aux nouveaux arrivants.

Alors que des titres comme PUBG et Fortnite avaient une bataille de popularité sur PC, la concurrence s’est lentement transformée en une guerre de plates-formes. Les deux jeux et de nombreux autres titres ont sorti leurs ports de console, mais c’était PUBG qui a pris l’initiative avec un lancement mobile. Bien que PUBG a été le premier à entrer sur la scène mobile en tant qu’initialement un jeu PC, son port ne supportait pas le jeu croisé. Cela a créé un tout nouvel écosystème pour PUBG joueurs sur les appareils mobiles.

Bien que cela puisse sembler un inconvénient, cela a permis aux développeurs de tester de nouvelles fonctionnalités. PUBG était légèrement ennuyeux en termes de skins disponibles dans le jeu avant le lancement de la version mobile et le jeu offre désormais plus d’options de personnalisation aux joueurs via des boîtes de butin et des codes échangeables.

Les développeurs publient des codes saisonniers contenant des skins thématiques et PUBG Mobile les joueurs peuvent échanger ces codes contre des objets en jeu. Savoir comment utiliser un code dans le PUBG Mobile peut également être utile pour ajouter de l’argent inconnu à votre compte.

L’argent inconnu est la devise du jeu PUBG Mobile que les joueurs peuvent acheter en échange d’argent réel. Bien que vous puissiez acheter cette devise directement auprès de PUBG Mobile, vous pouvez également l’obtenir auprès de fournisseurs tiers sous forme de codes.

Plus PUBG Mobile les joueurs préfèrent acheter des cartes-cadeaux contenant de l’argent inconnu pendant les vacances, de sorte que leurs amis qui jouent également au jeu puissent profiter de quelques skins sur eux.

Voici comment utiliser un code dans PUBG Mobile.

Comment utiliser un code dans PUBG Mobile

Bien que la plupart des jeux offrent la possibilité d’utiliser des codes tout en jouant, vous devez avoir accès à un navigateur pour le faire dans PUBG Mobile.

Capture d’écran via PUBG Mobile

Rendez-vous sur le site Web officiel du centre de remboursement de PUBG Mobile. Vous remarquerez que vous devez avoir votre identifiant de personnage prêt, ainsi que les codes échangeables que vous souhaitez saisir.

Vous pouvez trouver votre identifiant de personnage en lançant PUBG Mobile et en cliquant sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit de votre écran.

Un petit menu devrait apparaître en cliquant sur votre photo de profil et votre identifiant de personnage sera juste à côté du bouton d’édition.

Vous pouvez copier votre identifiant de personnage en cliquant sur les minuscules icônes de page à côté de votre identifiant.

Revenez à la page Redemption Center après avoir copié ou noté votre identifiant de personnage.

Collez votre identifiant dans le champ requis et faites de même pour votre code échangeable.

Vous devrez également passer un processus de vérification en entrant les caractères que vous voyez dans l’image.

Si vous utilisez un code d’article, votre article vous sera livré par e-mail dans le jeu momentanément. Les montants en espèces inconnus doivent également être livrés immédiatement après la saisie de votre code échangeable.

Après avoir utilisé votre code, revenez en arrière ou lancez-vous PUBG Mobile. Ouvrez votre boîte aux lettres en cliquant sur l’icône de lettre en bas à droite de votre écran.

Triez vos messages par système et vous devriez pouvoir voir l’élément pour lequel vous avez utilisé le code. Ces objets vont directement dans votre collection et vous pourrez les équiper en accédant à votre inventaire.

Si vous souhaitez garder un œil sur les codes échangeables gratuits tout au long PUBG Mobile saisons, vous pouvez les rechercher via les hubs communautaires. Vous pouvez également consulter PUBG Mobile canaux de médias sociaux pour tous les codes faisant partie d’un événement spécial dans le jeu.

Soyez conscient des vidéos ou autres éléments de contenu qui encouragent les joueurs à entrer des détails sur des sites Web tiers dans l’espoir d’obtenir des skins rares dans le jeu. N’utilisez que les codes des chaînes officielles et assurez-vous de les utiliser via la page officielle d’échange de codes de PUBG Mobile.