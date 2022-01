Comment utiliser une souris et un clavier avec une Xbox ?

Les consoles de jeux vidéo sont principalement conçues pour être utilisées avec des contrôleurs, mais de nombreux modèles modernes offrent une compatibilité avec la souris et le clavier. Xbox prend en charge ce schéma de contrôle, mais vous devrez d’abord activer les paramètres. De plus, tous les jeux ne prennent pas en charge l’utilisation d’une configuration souris et clavier.

Si vous souhaitez utiliser une souris et un clavier avec votre nouvelle Xbox, vous êtes au bon endroit. Ici, vous pouvez trouver les méthodes d’utilisation des deux composants matériels sur votre console Xbox. Lisez la suite pour savoir comment.

Quels modèles Xbox prennent en charge la souris et le clavier ?

Les Xbox les plus récentes (à partir de 2013) sont disponibles en quelques modèles, mais elles sont toutes compatibles avec les souris et les claviers USB. Les modèles compatibles sont :

Xbox One

Xbox série x

Xbox série S

Toutes ces consoles prennent en charge nativement une souris et un clavier. Cependant, seuls les souris et les claviers filaires étaient à l’origine pris en charge.

Aujourd’hui, la donne a changé. Nous parlerons plus en détail des nouvelles limitations ci-dessous.

Utiliser une souris et un clavier USB avec une Xbox

Si vous n’aimez pas utiliser votre manette, vous pouvez toujours connecter une souris et un clavier à votre Xbox. La Xbox détectera les deux instantanément une fois que vous les aurez branchés sur ses ports USB.

Nous recommandons les claviers et les souris de jeu, car ils ont tendance à offrir de meilleures performances que les appareils standard. De plus, le matériel de jeu est généralement plus durable.

Vous trouverez ci-dessous les instructions :

Assurez-vous que votre console Xbox dispose de ports USB disponibles. Branchez la souris et le clavier sur un port USB. Essayez de déplacer la souris et d’utiliser le clavier. Jouez à des jeux ou naviguez sur Internet en utilisant votre nouveau schéma de contrôle.

C’est aussi simple. Cependant, certaines souris et certains claviers mettent un peu de temps à être détectés et d’autres ne fonctionneront pas. Dans le premier cas, vous pouvez essayer de les réinsérer ou d’échanger les ports.

Si un clavier ou une souris ne fonctionne pas même après des tentatives répétées, il est probablement non pris en charge ou trop ancien pour la console. Vous devrez essayer d’autres options. Bien sûr, tout cela suppose que vos ports USB sont entièrement fonctionnels.

La Xbox One est principalement adaptée aux périphériques USB, car peu d’options sans fil fonctionnent dessus. Les consoles de la série X / S, qui sont plus récentes, fonctionnent avec de nombreuses souris et claviers sans fil ainsi qu’avec des claviers filaires.

Une exception majeure est la Razer Turret : le premier combo souris et clavier sans fil conçu pour la Xbox One. Au lieu de la clé Windows standard dans le coin inférieur gauche, il dispose d’une clé Xbox dédiée. Vous pouvez accéder immédiatement au tableau de bord Xbox One en appuyant sur cette touche, comme sur les manettes.

Avec une souris et un clavier, vous pouvez utiliser les touches fléchées et d’autres boutons pour contrôler la Xbox comme vous le feriez avec une manette. Il existe des raccourcis clavier pour vous permettre d’accéder plus rapidement aux menus et aux options. Vous pouvez trouver les raccourcis ici.

Utilisation d’une souris et d’un clavier sans fil avec une Xbox

Si vous préférez utiliser du matériel sans fil, en particulier sur la Xbox Series X / S, vous serez heureux de savoir que ces deux consoles prennent en charge la plupart des produits. Vous pouvez brancher une tourelle Razor ou toute autre souris et clavier sans fil dans la console, et cela devrait fonctionner correctement. Voici les étapes :

Assurez-vous que vos ports USB sont dégagés. Branchez le ou les dongles de souris et de clavier dans la console. Attendez quelques secondes. Essayez d’utiliser les deux appareils. Commencez à jouer avec la souris et le clavier.

Malheureusement, vous aurez besoin de matériel avec des dongles USB, car la console ne prend pas en charge les connexions sans eux. Vous pouvez utiliser un combo souris et clavier qui partage un dongle ou un matériel séparé. Bien que vous deviez utiliser un dongle et un port USB supplémentaires, il y a des avantages.

L’utilisation de souris et de claviers sans fil peut être problématique en de rares occasions. Comme les connexions sans fil sont parfois sujettes à des interruptions, vous risquez de manquer une entrée. Avoir un dongle pour deux appareils augmente les chances que cela se produise.

Si vous possédez deux dongles, la Xbox Series X/S pourra gérer plus facilement les deux périphériques. Vous perdez un port, mais votre jeu peut être sensiblement plus fluide.

L’utilisation d’un ou deux dongles ne garantit pas des performances parfaites ou terribles. Cela dépend uniquement de la qualité de votre souris et de votre clavier et de l’environnement.

Il serait difficile de trouver des souris et des claviers que les consoles Xbox X / S ne peuvent pas prendre en charge.

Combinaison de matériel filaire et sans fil

Pour la Xbox Series X / S, il est possible d’utiliser simultanément les options filaires et sans fil. Comme les deux nécessitent un port USB, les brancher devrait vous permettre de commencer à jouer immédiatement.

Vous pouvez combiner une souris filaire avec un clavier sans fil ou l’inverse.

Utilisation d’un adaptateur de contrôleur

Comme seule une minorité de jeux Xbox prennent en charge les souris et les claviers, certains joueurs ont décidé de concevoir un matériel unique pour résoudre ce problème. Ces adaptateurs de contrôleur vous permettront d’utiliser une souris et un clavier sur n’importe quel jeu.

Ces appareils fonctionnent en incitant la Xbox à penser que vos entrées de souris et de clavier sont des entrées de contrôleur Xbox. Comme la console ne peut pas faire la différence, vous pouvez jouer à n’importe quel jeu sans utiliser une véritable manette Xbox.

Un inconvénient est que certains de ces adaptateurs de contrôleur sont complexes à configurer. Cependant, la plupart ne sont pas trop difficiles à adapter, car vous personnalisez principalement les raccourcis clavier que vous préférez.

Selon l’adaptateur que vous achetez, il peut ne pas prendre en charge votre souris ou votre clavier. Vous devrez peut-être également mettre à jour le micrologiciel régulièrement pour éviter les problèmes.

Un exemple populaire est l’adaptateur de contrôleur XIM Apex. Il est livré avec un adaptateur et un concentrateur USB, mais vous pouvez également utiliser des options sans fil.

Limitations de l’utilisation de la souris et du clavier pour Xbox

Alors qu’une souris et un clavier permettent des actions plus fluides et des contrôles précis, tous les jeux sur Xbox ne vous permettront pas de les utiliser. C’est parce que la plupart des développeurs n’avaient pas l’intention que les joueurs jouent à ces jeux avec autre chose qu’un contrôleur Xbox.

Cependant, les titres qui prennent en charge la compatibilité de la souris et du clavier sont généralement des jeux de tir à la première personne (FPS).

De plus, pour éviter d’obtenir des avantages injustes, les joueurs de souris et de clavier sont obligés de jouer contre des joueurs de PC, dont la plupart jouent en utilisant les mêmes méthodes de contrôle. Les joueurs contrôleurs ne sont pas aussi précis ni rapides, et c’est pourquoi le matchmaking du jeu explique ces différences.

Cependant, la Xbox ne vous séparera pas des autres contrôleurs si vous utilisez un adaptateur de contrôleur. Cela est assez injuste et n’est pas bien reçu par la communauté dans son ensemble.

Si vous avez déjà utilisé vos ports USB, vous devrez acheter un concentrateur USB avant de pouvoir utiliser votre souris et votre clavier. Ces hubs ne sont pas trop chers, mais ils peuvent occuper un espace précieux dans votre configuration de jeu.

Gardez le contrôle

Curieusement, plus tôt dans la vie de la Xbox One, les utilisateurs ne pouvaient pas utiliser une souris avec Microsoft Edge pour la console. Ce problème a été corrigé plus tard et n’a pas refait surface sur les consoles Xbox Series X / S. Comme seuls quelques jeux prennent en charge la souris et le clavier de manière native, il est toujours nécessaire de garder votre contrôleur à portée de main.