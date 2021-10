Comment utiliser plusieurs comptes en même temps sur Instagram ?

in

Il est de plus en plus courant d’avoir plusieurs comptes Instagram. Vous pourriez en avoir un pour votre animal de compagnie, un passe-temps spécifique ou votre entreprise. Quelle que soit la raison, nous vous montrerons comment les utiliser tous dans l’application Instagram.

Cela n’a pas toujours été le cas, mais Instagram vous permet d’ajouter plusieurs comptes à l’application mobile. Vous n’avez pas besoin de vous connecter et de vous déconnecter en permanence, et vous pouvez recevoir des notifications de tous les comptes. Il est facile à utiliser et simple à configurer.

Tout d’abord, ouvrez l’application Instagram sur votre iPhone ou appareil Android. Appuyez sur l’icône de profil en bas à droite.

Ensuite, appuyez sur la flèche déroulante à côté de votre nom d’utilisateur en haut à gauche.

Une fenêtre contextuelle va glisser du bas avec l’option « Essayer un nouveau compte » ou « Ajouter un compte ». Sélectionnez celui qui s’applique à vous. “Essayer un nouveau compte” n’est qu’un raccourci pour créer un nouveau compte.

Après vous être connecté avec vos informations d’identification ou créé un nouveau compte, vous remarquerez que l’icône de profil en bas à droite affiche maintenant votre photo de profil. Ceci est pour indiquer quel compte vous utilisez. Un point rouge signifie que l’un de vos autres comptes a des notifications.

Pour changer de compte, accédez à votre page de profil et appuyez à nouveau sur votre nom d’utilisateur en haut à gauche. Une fenêtre contextuelle apparaîtra et vous pourrez sélectionner le compte que vous souhaitez utiliser.

C’est tout ce qu’on peut en dire ! Appuyez simplement sur votre nom d’utilisateur sur votre profil pour basculer facilement entre les comptes quand vous le souhaitez. Désormais, les notifications incluront le nom d’utilisateur du compte associé afin que vous sachiez d’où elles viennent.