Comment utiliser le code bonus de Niantic – .

Le puzzle Pokémon Go Fest 2020 est terminé, et tous les indices et leurs réponses ont abouti au code suivant:

Malheureusement, le code de puzzle Pokémon Go Fest 2020 ci-dessus est limité à très peu de personnes, vous obtiendrez donc une erreur indiquant qu’il a déjà été utilisé.

Cependant, bien que vous ne puissiez pas utiliser le code ci-dessus, vous pouvez échanger le code bonus de Niantic contre une pierre Sinnoh, dix Ultra Balls et dix Max Potions.

Le code bonus est 5PTHMZ3AZM5QC.

Histoire Origianl:

La préparation de Pokémon Go Fest 2020 s’est poursuivie avec les tâches et les récompenses du défi de l’amitié, associées à l’événement sur le thème de l’été qui ajoute le brillant Bellsprout. En plus de tout cela, Niantic a également commencé un puzzle avec un tas d’indices sur un éventuel code. Pour que vous puissiez utiliser le code dès qu’il sera disponible, vous découvrirez ici tous les indices et réponses pour le puzzle Pokémon Go Fest 2020 avec des mises à jour continues.

Le Pokémon Go Fest 2020 de Niantic a lieu les 25 et 26 juillet et les créatures suivantes ont été confirmées grâce à l’achèvement de Skill and Battle par la communauté: Chimecho, Alomomola, Chansey, Ferroseed, Alolan Grimer et Alolan Marowak.

Avant la projection principale le week-end prochain, vous découvrirez ici tous les indices et les réponses pour le puzzle de Niantic afin que vous puissiez utiliser le code éventuel pour obtenir des récompenses le 22 juillet.

Qu’est-ce que le puzzle Pokémon Go Fest 2020?

Le puzzle Pokémon Go Fest 2020 se déroule du 16 au 22 juillet.

Niantic a publié des indices pour le puzzle Pokémon Go Fest 2020 sur sa page Twitter, et c’est à la communauté de découvrir les réponses pour apprendre le code éventuel.

Vous pourrez utiliser le code éventuel une fois le dernier indice fourni le 22 juillet. Nous ne savons pas quelles seront les récompenses, mais nous savons que trop de mauvaises suppositions vous empêcheront temporairement de bénéficier de la promotion.

Seuls quatre indices ont été fournis au moment de la rédaction, mais sachez que nous mettrons à jour cet article lorsque chaque indice sera publié par Niantic.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Nous nous excusons pour la confusion des formateurs, dans notre enthousiasme pour # PokemonGOFest2020, nous avons accidentellement sauté un indice dans notre puzzle. Veuillez consulter la liste et la commande d’indices mises à jour. Un dernier indice tombe demain! Merci pour votre compréhension et bonne continuation! pic.twitter.com/A7xJsX8uIX – Niantic, Inc. (@NianticLabs) 21 juillet 2020

Pokémon Go Fest: des indices et des réponses

Vous trouverez ci-dessous tous les indices et réponses pour le puzzle Pokémon Go Fest 2020:

Indice un

Cette League of Go Battle League a été introduite le 27 mars 2020 – Les Pokémon doivent être de 2500 PC ou moins pour y participer

Répondre: U – Ligue Ultra

Indice deux

Ce Pokémon a été le premier à pouvoir apprendre le mouvement Hydro Cannon en évoluant le jour de la communauté

Répondre: B – Blastoise

Indice trois

Ce Pokémon de type Eau et Électrique a été présenté dans l’art de la Safari Zone Liverpool

Répondre: C – Chinchou

Indice quatre

Ce Pokémon mythique a réalisé les souhaits de nombreux dresseurs au Pokémon Go Fest 2019

Répondre: J – Jirachi

Indice cinq

Vous placez l’un d’entre eux dans Pokémon Go pour attirer des Pokémon vers un PokéStop

Répondre: L – Leurre

Indice six

Vous avez besoin d’un score de combat de 2100 ou plus pour atteindre ce rang dans Go Battle League

Répondre: 9

Clire sept

Cette forme inconnue est similaire à la 24e lettre de l’alphabet anglais

Répondre: X

Indice huit

Vous pouvez amener autant de Pokémon de votre groupe à un Raid dans Pokémon Go

Répondre: 6

Indice neuf

Cette équipe a récemment envahi Pokémon Go par ballon.

Répondre: Fusée

* pourrait plutôt être G for Go comme dans Team Go Rocket.

Indice dix

Ce Pokémon a été présenté dans Limited Research en février 2019

Répondre: C – Clamperl

Indice onze

Pokémon Go a autant d’années

Répondre: 4

Indice douze

Si vous effectuez des tâches de recherche pendant plusieurs jours consécutifs, vous débloquez une percée de recherche.

Répondre: 7

Indice 13

Ce Pokémon a été présenté pour la journée communautaire en avril 2020

Répondre: A – Ouvert

Le code du puzzle Pokémon Go Fest 2020 jusqu’à présent est UBCJL9X6RC47UNE.

