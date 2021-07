Comment utiliser Alexa hors ligne avec des appareils domestiques intelligents utilisant Echo

in

Amazon Alexa s’appuie sur une connexion Wi-Fi pour fonctionner en douceur avec les appareils domestiques intelligents. Mais si votre Wi-Fi se déconnecte, vous pouvez toujours utiliser Alexa avec certains modèles Echo pour contrôler votre éclairage intelligent ou votre prise intelligente. Voici comment le configurer.

L’application Alexa pour votre téléphone gère les commandes vocales pour les appareils Echo dotés d’un hub intelligent intégré. Il peut le faire même s’il n’est pas connecté à Internet avec la fonction de contrôle vocal local. Jusqu’à présent, Echo Plus (1re génération et 2e génération) et Echo Show (2e génération) prennent en charge le contrôle vocal local.

Cela étant dit, il y a quelques choses que vous devez savoir avant de commencer :

Vous devez d’abord coupler les appareils domestiques intelligents avec Amazon Echo.

Vous pouvez utiliser des commandes uniquement pour certaines actions, telles que le contrôle du volume, la vérification de l’heure ou l’annulation d’alarmes ou de rappels existants. Vous ne pourrez pas définir de nouvelles alarmes ou rappels, consulter la météo ou écouter de la musique.

Avec ces choses à l’esprit, vous êtes prêt à commencer.

Activer le contrôle vocal local dans l’application Alexa

L’application Alexa sur Android et iPhone contient le paramètre de contrôle vocal local qui vous permet d’utiliser des appareils Echo pour contrôler vos appareils domestiques intelligents sans Internet.

Pour commencer, ouvrez l’application Alexa sur votre téléphone, appuyez sur « Appareils » en bas et appuyez sur « Tous les appareils » en haut.

Sélectionnez votre appareil Echo dans la liste.

Ensuite, faites défiler jusqu’à « Contrôle vocal local » et appuyez dessus.

Activez l’option « Contrôle vocal local ».

Vous pouvez le désactiver lorsque vous ne souhaitez pas utiliser Echo pour gérer vos produits de maison intelligente.

Une fois que vous avez activé le contrôle vocal local, vous pouvez utiliser Echo pour contrôler vos appareils domestiques intelligents même lorsqu’Echo n’est pas connecté à une connexion Wi-Fi.

Si la commande vocale locale de l’application Alexa ne fonctionne pas avec vos appareils domestiques intelligents, essayez de désactiver et de réactiver le paramètre dans l’application Alexa. Et si cela ne vous aide pas, réinitialisez votre Echo et associez à nouveau les appareils domestiques intelligents. Consultez le guide officiel de réinitialisation de l’appareil Echo d’Amazon pour votre appareil particulier.

En outre, vous pouvez connecter Alexa à des appareils domestiques intelligents via Bluetooth et les contrôler depuis votre téléphone.