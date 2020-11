Comment une suite bizarre pourrait suivre les traces des films Happy Death Day

Si vous souhaitez voir le Bizarre saga continue, la meilleure chose que nous pouvons faire est de sortir et de le voir, clair et simple. Soutien! C’est une question étrange à l’ère du COVID-19 où seuls certains cinémas sont actuellement ouverts. Bizarre est sous l’égide d’Universal, et le studio a conclu un accord avec AMC Theatres au cours de l’été qui autorise ses films, y compris Bizarre, avoir une course dans les théâtres (y compris votre drive-in local) pendant 17 jours avant de devenir disponible à la location à la maison. Dans mon entretien avec Osherovich, l’acteur a mentionné quelques raisons qui lui sont propres à propos de Bizarre suite espère: