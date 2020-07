Comment une optométriste musicale a uni son industrie sur YouTube

Sophie Koh est musicienne professionnelle – et optométriste aussi! Pendant le verrouillage de COVID-19, elle a été inspirée pour monter une vidéo qui a réuni son équipe chez Optometry Australia. Basée à Melbourne, Koh connaît à nouveau un verrouillage strict et sa vidéo et sa chanson continuent de connecter les membres de son équipe et de remonter le moral en général.

Koh a utilisé ses connaissances musicales et ses talents vocaux – et en s’associant avec le vétéran de l’industrie et éminent producteur de musique Robin Waters (connu pour son travail avec Ella Hooper de Tuer Heidi renommée) – ils ont créé la chanson et la vidéo musicale intitulée Nous sommes ici. Ils l’ont posté sur YouTube – et il reçoit toujours beaucoup de hits. Vous pouvez l’écouter ici…

Sophie Koh, Robin Waters a écrit cette chanson, Nous sommes ici, et avec environ 60 personnes d’Optometry Australia, ils ont réalisé cette vidéo.

Koh a été inspiré par des histoires et des poèmes partagés par plus de 60 optométristes, capturant leurs réflexions et leurs expériences pendant le verrouillage. Koh and Waters est venu avec la chanson et c’est une piste édifiante. Cela nous rappelle que même lorsque nous étions les plus isolés et que tout était incertain – les autres membres de notre industrie et de notre communauté nous soutiennent tous et sont là pour nous aider lorsque nous en avons besoin.

Après 15 ans en tant qu’optométriste, Koh attendait l’occasion de former quelque chose de musical avec ses collègues – soit une chorale ou un groupe. Quand tu écoutes Nous sommes ici, vous verrez que cette chanson est ce moment.

Beaucoup d’entre nous sont à nouveau sortis du verrouillage

Alors que beaucoup d’entre nous en Australie ne sont plus en lock-out, certains de nos compatriotes de Victoria sont maintenant de retour en lock-out complet. Dans le même temps, de nombreuses personnes dans d’autres pays connaissent toujours des restrictions, donc cette chanson arrive à un moment opportun.

Si vous avez besoin de remonter le moral, écoutez Nous entendons. Il vous montre simplement comment nous pouvons utiliser la technologie pour nous unir et nous inspirer. La chanson présente plus de 60 pairs optométriques de Koh et ils se joignent à eux, ajoutant leurs réflexions et leurs expériences pendant le verrouillage.

Pour plus d’informations sur Sophie Koh, vous pouvez visiter ICI.