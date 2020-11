Comment une conférence de presse Trump a été dominée par la coloration des cheveux dégoulinante de son avocat

Pour de nombreux observateurs, les tentatives de la campagne Trump de discréditer les élections américaines après la perte du président deviennent de plus en plus bizarres. Beaucoup se sont demandé si le réseau de fonctionnaires et d’avocats aigris entourant le président pourrait organiser une conférence de presse dans un centre de jardinage appelé Four Seasons Total Landscaping au lieu du prestigieux hôtel Four Seasons. Mais l’avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, a apparemment réussi cela jeudi après-midi lorsqu’il a semblé avoir un dysfonctionnement de la teinture capillaire lors d’un autre point de presse notable. L’ensemble de l’incident a probablement été intégré à votre chronologie sous forme de meme maintenant, alors voici ce qui s’est passé. Rudy Giuliani a eu un dysfonctionnement esthétique lors de la conférence de presse (Photo: AP / Jacquelyn Martin) Qu’est-il arrivé à Rudy Giuliani? L’équipe juridique de M. Trump, dirigée par l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, s’est adressée aux médias pendant plus d’une heure avec des déclarations répétées et sans fondement. de fraude électorale et de fraude électorale. Mais alors que la conférence de presse devenait plus animée et que M. Giuliani visait les médias pour un «rideau de fer scandaleux de censure», ce sont ses cheveux qui lui ont volé la vedette. Quelqu’un qui dirige le flux de la campagne Trump sur ce presseur peut être entendu dire « peuvent-ils nous entendre sur le flux? » et en parlant de « la teinture capillaire de Rudy dégoulinant sur son visage. » – Meridith McGraw (@meridithmcgraw) 19 novembre 2020Visiblement transpirant, il a continué à parler apparemment sans se rendre compte que deux flux de teinture pour cheveux noirs avaient commencé à couler sur son visage. Il serra bientôt un mouchoir et essuya son front et résolut le dysfonctionnement, mais Internet l’avait déjà remarqué. Au milieu d’une rafale de prises chaudes, le cinéaste Rob Reiner a tweeté: «Je ne peux pas m’arrêter de regarder les doubles ruisseaux de colorant coulant sur les joues de Rudy Giuliani et de penser, comme la méchante sorcière, la défense de Trump avec sa présidence fond. Je ne peux pas m’arrêter de regarder les doubles ruisseaux de colorant coulant sur les joues de Rudy Giuliani et de penser, comme la méchante sorcière, la défense de Trump et sa présidence fondent. – Rob Reiner (@robreiner) 20 novembre 2020 Même ceux sur le flux en direct semblait grincer des dents. «Quelqu’un qui dirige le flux de la campagne Trump sur ce presseur peut être entendu dire[peuvent-ils nous entendre sur le flux? et parler de «la teinture pour les cheveux de Rudy dégoulinant sur son visage» », a souligné un journaliste de Politico. La vidéo YouTube de la conférence de presse a été supprimée à la hâte par la campagne Trump. L’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, transpire alors qu’il s’exprime lors d’une conférence de presse au siège du Comité national républicain à Washington, DC (Photo: Mandel Ngan / AFP via Getty Images) Pourquoi la conférence de presse a-t-elle été controversée? Mis à part l’accident cosmétique, la conférence de presse a également soulevé des sourcils en raison des allégations farfelues des responsables de Trump. Comme cela a été le cas jusqu’à présent, peu ou pas de preuves ont été fournies pour ces allégations. À un moment donné, M. Giuliani a allégué – sans preuve – que Joe Biden, président élu des États-Unis, avait conspiré en complotant pour voler l’élection à M. Trump. L’avocat Sidney Powell a également allégué sans fondement que des adversaires américains du Venezuela, de Cuba et de Chine s’étaient mêlés de l’élection par le biais d’un système de vote qui volait systématiquement M. Trump de votes.L’équipe juridique de Trump a tenu une conférence de presse explosive faisant des allégations de truquage de vote non fondées (Photo: Jonathan Ernst / Reuters) Elle a même affirmé que M. Trump avait remporté un «glissement de terrain», alors que M. Biden avait remporté de manière décisive une victoire décisive du collège électoral. Tout cela s’inscrit dans le contexte des tentatives de plus en plus frénétiques de la campagne Trump pour saper le résultat des élections, qui ont vu M. Biden recevoir plus de votes que tout autre candidat à la présidentielle de l’histoire. Les responsables électoraux de tout le pays ont déclaré à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas de fraude généralisée. Donald Trump tente de discréditer le résultat des élections (Photo: Evan Vucci / photo du dossier AP) Que disent les experts électoraux? Les experts en droit électoral y voient le dernier halètement mourant de la campagne Trump et disent que M. Biden est certain d’entrer dans le bureau ovale en janvier, mais il est à craindre que les efforts de M. Trump ne nuisent vraiment à la confiance du public dans l’intégrité des Américains. Joshua Douglas, professeur de droit à l’Université du Kentucky qui étudie et enseigne le droit électoral, a déclaré: «Il est très préoccupant que certains républicains ne puissent apparemment pas imaginer la possibilité qu’ils aient légitimement perdu cette élection.« Nous dépendons des normes démocratiques, y compris que les perdants acceptent gracieusement la défaite. Cela semble s’effondrer. »Justin Levitt, spécialiste du droit constitutionnel et professeur à la Loyola Law School a ajouté:« Il s’agit d’essayer de créer les conditions dans lesquelles la moitié du pays estime qu’il n’y a que deux possibilités: soit ils gagnent, soit l’élection a été volée. Et ce n’est pas une démocratie.

