Comment une cigarette à Arsenal l’a privé de son rêve

Wojciech Szczesny est actuellement l’un des meilleurs gardiens de but du monde et joue également avec la Juventus dans l’un des meilleurs clubs du monde. Néanmoins, il aurait aimé façonner sa carrière différemment. Comment une cigarette lui a volé son rêve de devenir Francesco Totti du FC Arsenal. SPOX revient en arrière avant la demi-finale retour de Coppa Italia entre la Juve et l’AC Milan (21h en direct sur DAZN et en LIVETICKER).

« Je suis probablement le meilleur gardien de but au monde et dans l’histoire », a déclaré Wojciech Szczesny il y a quelque temps – avec un clin d’œil.

« Quand j’étais avec la Roma, le meilleur gardien du monde, Alisson, était mon remplaçant. Maintenant, mon représentant est l’un des plus grands joueurs de l’histoire », a déclaré Szczesny, actuellement numéro 1 de la Juventus Turin devant un certain Gianluigi Buffon. , sa théorie de Przeglad Sportowy.

Une déclaration sur la façon dont cela convient à la Pologne: « Il a un sens de l’humour fou », a déclaré Tony Roberts, entraîneur des gardiens de Szczesny à Arsenal de 2011 à 2015, en conversation avec SPOX et objectif.

Wojciech Szczesny: Il aurait préféré être à Arsenal

Il ne le pense que lorsqu’il se tient sur la place. Mais alors vraiment. Dans la saison de Serie A qui a commencé ce week-end, Szczesny a un taux de capture de 79,76% en 19 matchs jusqu’à présent, dans les 5 meilleures ligues, seul Alisson (80,36%) a de meilleurs résultats au Liverpool FC Compter sur. De plus, Szczesny est l’un des quatre gardiens de but réguliers à concéder un but extérieur aux seize.

Sans aucun doute: Szczesny est actuellement l’un des meilleurs gardiens de but au monde et joue également pour l’un des meilleurs clubs du monde.

Cependant, son cœur n’a pas toujours appartenu à la Juventus Turin. Il aurait préféré rester avec son club de jeunes, Arsenal: « Ça me manque de jouer à l’Emirates Stadium. […] Mon rêve a toujours été de suivre les Gerrards, Scholes et Tottis de ce monde. Je pense que c’est juste agréable de pouvoir jouer toute sa carrière dans un club « , a déclaré Szczesny il y a quelques semaines dans Dans le podcast de verrouillage les tireurs.

Mais comment se fait-il qu’il partage la cabine avec Cristiano Ronaldo et non avec Mesut Özil aujourd’hui?

Le parcours de Szczesny vers les professionnels d’Arsenal

À l’âge de 15 ans, Szczesny a fait le saut de la jeunesse de Legia Varsovie à U18 d’Arsenal en 2006. À peine deux ans plus tard, il était le troisième gardien de but en 20 ans à passer directement aux professionnels via les U23.

« Même jeune, il était très positif et confiant. Il n’avait peur de rien et de personne », explique Roberts, actuellement entraîneur des gardiens de l’équipe nationale galloise, toujours impressionné par le jeune Pologne il y a environ deux semaines.

Arrivé chez les professionnels formés par Arsène Wenger, Szczesny doit s’aligner derrière Manuel Almunia et son compatriote polonais Lukas Fabianski. Afin de collecter la pratique du jeu, il est finalement attribué à la troisième ligue anglaise après Brentford – un coup de chance.

« Quand il est revenu, il était un gardien de but complètement différent. Il était encore plus confiant de faire du but d’Arsenal le numéro un. De là, on pouvait voir qu’il avait ce qu’il fallait pour devenir un grand gardien de but. » Roberts se souvient.

Szczesny s’impose comme le gagnant de la roulette du gardien d’Arsenal

Vient ensuite la saison 2010/11. Szczesny est en fait le troisième gardien de but et destiné à la deuxième équipe, mais il est déjà sur le banc pour la première fois lors de la septième journée: le gardien régulier Almunia doit faire une pause avec une blessure au coude.

Le représentant Fabianski a également été frappé lors de la 17e journée, et Szczesny était soudainement le seul gardien en forme. Arsène Wenger demande conseil à son entraîneur des gardiens, Roberts: « Je me souviens encore des discussions pour savoir s’il avait ce qu’il fallait pour jouer dans la première équipe. Je n’en doutais pas, surtout à cause de sa force mentale. »

Cela montre Szczesny magistralement dans ses débuts professionnels contre Manchester United, y compris la haute main dans le duel de pénalités avec Wayne Rooney. Même si le match est perdu 0-1, Szczesny a fait ses preuves.

Dans les quatre matchs suivants, Wenger fait à nouveau confiance à Fabianski, le plus expérimenté. Lorsqu’il s’est blessé plus sérieusement avant la 23e journée, Szczesny est le premier choix – et le restera jusqu’à la fin de la saison.

Les Almunia récupérés et Jens Lehmann, qui est revenu depuis en raison de la misère, doivent s’aligner derrière le joueur de 20 ans au cours de la saison restante.

Comment une cigarette signifiait la fin de Szczesny à Arsenal

Dans les années qui ont suivi, Szczesny est devenu le numéro 1 incontesté des Gunners, a joué 100 des 114 matchs de Premier League pour Arsenal au cours des saisons 2011/12 à 2013/14 et a couronné le temps dans l’objectif de son club en remportant la FA Cup 2014. « Quelle que soit la situation dans laquelle il a été placé, il a fait ses preuves », explique Roberts.

Mais vient ensuite le Nouvel An 2015 – un jour à oublier, que Wojciech Szczesny n’oubliera probablement jamais.

Arsenal visite le Southampton FC et les Gunners passent une mauvaise journée. Surtout pas Szczesny, il est responsable des deux buts de la défaite 0-2. Mais il fait la plus grosse erreur après le coup de sifflet final.

« J’ai fumé une cigarette après le match à cause des émotions », a récemment reconnu Szczesny à In Lockdown.

Bien qu’il sache que l’entraîneur Wenger ne voulait pas que les gens fument dans les vestiaires, la situation était trop difficile pour lui – et en tant que fumeur régulier, il a utilisé le bâton fumant.

Ce qui suit doit suivre: Wenger découvre Szczesny, lui parle: « Il m’a demandé si c’était vrai et j’ai dit » oui « . Il m’a puni et c’était la fin », explique Szczesny la situation.

Fin de Szczesny à Arsenal: d’abord sur le banc, puis en Italie

Wenger prend la fin littéralement, mettant le joueur de 24 ans sur le banc pour le reste de la saison et signant Petr Cech de Chelsea pour la saison suivante.

Pour Szczesny, qui souligne qu’il s’est ensuite comporté professionnellement, aucune raison de renoncer: il décide de prêter à l’AS Roma. « J’ai essayé de lui montrer que j’étais toujours le meilleur gardien de but du club. Cela semble étrange, mais c’est parfois la meilleure façon de le faire. »

Szczesny n’est plus autorisé à revenir entre les postes de son club de cœur, le fanatique régulier Wenger ne le permet pas. Un autre prêt à la Roma sera transféré à la Juventus en 2017 pour environ 15 millions d’euros.

Wojciech Szczesny à la Juventus: « Il est un acteur clé »

Szczesny confirme également sa bonne performance à Rome avec la Vieille Dame et, après une division du travail pour la saison 2018/19, remplace enfin la légende de la Juve Buffon, qui déménage au PSG.

La position traditionnellement difficile en tant que successeur d’une idole absolue de club ne dure pas longtemps pour Szczesny, mais se joue plutôt dans leur cœur: « Les fans de la Juve l’aiment. Il ne parle pas trop, mais il a immédiatement compris ce que cela signifiait pour la Juve. jouer « , rapporte Romeo Agresti, correspondant de la Juve chez Goal Italia.

Et Szczesny est également une constante dans la cabine: « Il est un acteur clé et est très respecté par les autres. Par exemple, il a une relation très spéciale avec Buffon, mais les jeunes joueurs le voient aussi comme quelqu’un qui leur donne beaucoup de conseils », poursuit Agresti.

Tout est bien qui finit bien?

Presque, croit les propres mots de Szczesny dans In Lockdown: « Vous faites de votre mieux, vous êtes professionnel, mais quelque chose manque et manquera toujours. La douleur de ne pas pouvoir vivre ce sentiment à l’époque est aussi quelque chose qui peut me faire traverser et vraiment avoir la meilleure carrière que je puisse me faire. «