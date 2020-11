Comment un mystérieux «  like  » sur Instagram pour la mannequin brésilienne Natalia Garibotto a déclenché une enquête au Vatican

Le Vatican a ouvert une enquête après que le compte Instagram officiel du Pape a «aimé» une photo révélatrice d’un mannequin brésilien. le lendemain, a rapporté l’agence de presse catholique (CNA). Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter i Les responsables recherchent maintenant des réponses d’Instagram pour localiser qui a frappé comme icône sur la photo. Un porte-parole du Vatican a déclaré au Guardian: «Nous pouvons exclure que le ‘like’ vienne du Saint-Siège, et il s’est tourné vers Instagram pour obtenir des explications.» Compte Instagram officiel du pape François (Photo: Instagram) comme? Garibotto, qui compte 2,4 millions d’abonnés sur Instagram, a plaisanté sur Twitter: «Au moins, je vais au paradis.» Coy Co, sa société de gestion, a profité de la publicité et republié une capture d’écran sur son compte Instagram vendredi dernier, affirmant l’entreprise avait «reçu la bénédiction officielle du pape». Le pape François est populaire sur les réseaux sociaux, avec son compte Instagram officiel, qui fonctionne sous le nom d’utilisateur @franciscus, attirant 7,4 millions de followers. Il ne suit aucun autre compte. Sur Twitter, le Pape compte 18,8 millions de followers. En 2017, il était le leader mondial le plus populaire sur le site. Était-ce le pape François ou quelqu’un d’autre? Une équipe de personnes gère les différents comptes du Pape sur les réseaux sociaux, ont déclaré des sources proches du bureau de presse du Vatican. Une possibilité pour le non-conformiste pourrait être qu’un membre du personnel ait le compte lié à son téléphone mais ait oublié de basculer sur son compte personnel pour aimer la photo. En savoir plus La décision du Pape François de soutenir les unions civiles pour les couples de même sexe est un rappel de notre humanité commune Le Pape compose rarement lui-même du contenu sur les réseaux sociaux. « Le pape n’est pas comme Donald Trump, il n’est pas assis à utiliser son téléphone ou son ordinateur pour tweeter toute la journée », a déclaré Robert Mickens, rédacteur en chef de l’édition anglaise du journal catholique La Croix, au Guardian. «Il approuve, par exemple, les tweets – mais pas ceux que j’aime – et à de très rares occasions, il a dit qu’il aimerait tweeter quelque chose en raison d’une situation en développement ou d’une urgence. Donc, il n’aurait rien à voir avec ça – c’est le service des communications, et comment cela se passe… qui sait.

