Comment un joueur de la banque Klopp est devenu un transitaire

Tammo Harder a déjà eu de bons scores en tant que jeune joueur du FC Schalke 04 et plus tard en tant que professionnel dans la deuxième équipe du Borussia Dortmund. En 2014, il a siégé sur le banc au BVB sous Jürgen Klopp. À l’âge de 26 ans, il a maintenant terminé sa carrière et a lancé pour le plaisir dans le Kreisliga A. Comment cela s’est-il passé?

Si nécessaire, le Borussia Dortmund ne se lasse pas de souligner les grandes dimensions financières entre le BVB et le FC Bayern Munich depuis des années. L’un de ces innombrables épisodes s’est produit au cours du premier semestre 2014. À cette époque, il s’agissait de la qualité différente que les deux clubs peuvent ajouter de la banque.

L’entraîneur Jürgen Klopp a parlé des raisons, a énuméré le personnel chevronné du FCB dans le deuxième lien et est arrivé à la fin: « Et avec nous, Tammo Harder est dessus. » Cela était bien sûr également dû à une situation d’urgence, alors que le Dortmund était troublé par une grave misère ce printemps – et Harder ne devrait plus jamais s’asseoir sur un banc dans l’une des deux premières ligues.

Striker Harder avait 20 ans à l’époque et rien n’indiquait que l’histoire suivante serait racontée un peu plus de six ans plus tard. Harder n’a pas été remplacé lors de la victoire 1-0 à l’extérieur à Fribourg, mais il avait gagné et mérité la nomination pour l’équipe de la journée.

Harder n’était passé au BVB que l’été précédent. C’était son deuxième engagement à Dortmund, et il y a joué de l’âge de huit ans jusqu’en 2006. Et il est très polyvalent, comme se souvient Harder: « Si le gardien échouait, je le remplaçais. »

Tammo Harder: de BVB à Schalke 04 et retour

Après la jeunesse D, son rival Schalke 04 a attiré. « À l’époque, je manquais un peu d’appréciation au BVB. Je ne me sentais pas aussi à l’aise. Mais c’était difficile de quitter Dortmund en tant que fan de Dortmund et de passer à Schalke » a déclaré Harder dans une interview avec Goal il y a quatre ans.

Dans le Schalke Knappenschmiede, il a fait sa percée dans le secteur de la jeunesse. Tout de suite, l’attaquant mince mais agile était l’un des meilleurs joueurs et buteurs de son groupe d’âge. Il est allé à l’école avec Max Meyer, en 2012, il est devenu champion d’Allemagne A-Youth sous l’icône de l’entraîneur Norbert Elgert. Harder a contribué au succès avec 30 points de buteur en 24 matchs de Bundesliga.

Un an plus tard, S04 a remporté une autre victoire dans le relais ouest, mais a été éliminé en demi-finale des finales du championnat. Néanmoins, Harder était de loin le meilleur buteur de la A-Junior Bundesliga West (20 buts, dix passes). Le squire a également remporté la Coupe de l’Association Westphalie cette saison. Au total, Harder a marqué 30 buts en 53 matchs de compétition pour les Schalke U19.

Alors que Dortmund frappait à nouveau, le seul Harder de 1,74 mètre de haut et de 65 kg de poids a laissé son contrat avec S04 expirer après sept ans et a rejoint l’équipe de troisième division du BVB II sous David Wagner. «On m’a offert une meilleure connexion avec l’équipe de la ligue», a déclaré Harder, qui s’entraînait régulièrement avec les professionnels, participait à des matchs de test ou allait au camp d’entraînement.

Harder a signé un contrat professionnel jusqu’en 2016, mais a d’abord dû s’habituer à l’augmentation des exigences physiques et de la mentalité professionnelle. Une fois ce processus terminé, le petit s’est enflammé tout de suite. Lors de la 12e journée, Wagner l’a laissé aller 4-0 contre Halle von der Leine – Harder l’a remercié avec deux buts et une passe. Dès lors, il a fait partie de l’équipe, six mois plus tard, il était sur le banc avec les professionnels à Breisgau. Sebastian Kehl et Sven Bender en particulier s’occupaient du jeune à l’époque.

Une saison plus tard, la deuxième équipe du Borussia est reléguée de la 3e division et il était surprenant que le très convoité Harder soit resté fidèle à son club préféré après 33 apparitions au but en 71 matchs de troisième division. Daniel Farke, maintenant entraîneur à Norwich City en Angleterre, a succédé à Wagner et se souvient encore bien de son ancien protégé: « Tammo était un joueur très assuré et intelligent. La paix et la sérénité ont été perçues comme une force car elles lui ont donné la fraîcheur et le froid glacial nécessaires devant la porte « , a déclaré Farke. SPOX et Objectif.

Tammo Harder, ancien talent du BVB: un aperçu de sa carrière