Comment un film de Stephen King a influencé le sort de Mark Tonderai

Épeler raconte l’histoire de Marquis T. Woods (Omari Hardwick), un associé prospère du cabinet d’avocats, qui est convoqué pour les funérailles de son père séparé dans les Appalaches rurales. Cependant, alors que lui et sa famille traversent une tempête intense, leur avion est frappé par la foudre. Marquis se réveille seul dans le grenier de Mme Eloise (Loretta Devine), qui prétend qu’elle peut soigner l’homme blessé avec une figurine de hoodoo faite de son sang et de sa peau. Mais pendant son séjour, Marquis constate qu’il y a plus pour la femme et sa famille qu’il n’y paraît. Découvrez la bande-annonce ci-dessous: