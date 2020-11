Comment un CD avec des chants de fans a empêché le transfert de Deco au FC Bayern

Deco était autrefois sur le point de signer avec le FC Bayern, le Portugais se considérait déjà comme un professionnel munichois. En fin de compte, le FC Barcelone initialement plutôt désintéressé a obtenu les services de l’icône du milieu de terrain – comment il est né.

Torsten Frings les avait amenés. Lucio aussi. Bixente Lizarazu, Vahid Hashemian et Andreas Görlitz sont également venus. Mais la star internationale désirée, qui devait renforcer les champions du record d’Allemagne à l’été 2004 après une saison sans titre, n’est pas venue. Et cela bien qu’Anderson Luiz de Souza, mieux connu sous le nom de Deco, se soit presque senti comme un joueur du Bayern.

L’équipe de Munich a mis très tôt ses tâteurs pour le génie du milieu de terrain du FC Porto. « La déco est celle du FC Bayern, nous sommes en négociations », a déclaré à plusieurs reprises Franz Beckenbauer, président du club à l’époque.

Le Bayern avait poussé l’accord si loin que Deco, qui est né au Brésil mais a joué pour le Portugal, a estimé que ce n’était qu’une question de temps avant de porter le maillot. Les dragons après cinq saisons, il échangerait pour celui de FCB. « Je voulais quitter Porto et j’ai eu deux offres, du Bayern et de Chelsea. J’étais sûr que je ne voulais pas aller à Chelsea. Mon entraîneur à Porto, Jose Mourinho, a déménagé à Chelsea et voulait m’emmener avec lui. J’aime être sous lui. a fonctionné, mais il était temps de devenir indépendant. Donc ça devrait être le Bayern. Mon agent m’a dit ce qu’il voulait me donner. Tout sonnait bien. Je me voyais comme un joueur du Bayern à l’époque », dit Deco dans le livre Les parrains et marraines de la ligue cité.

Mais un autre FCB est intervenu: le FC Barcelone. Sorti de nul part. Et il a tout gâché pour les champions du record d’Allemagne. Dès le début, le conseiller de Deco, Jorge Mendes, était obsédé par l’idée d’amener Deco aux Catalans après le triomphe sensationnel de la Ligue des champions avec Porto en 2004, aux côtés de professionnels de classe mondiale comme Ronaldinho, Xavi ou Carles Puyol.

Les héros CL du FC Porto à partir de 2004 1/20 En 2004, le FC Porto a choqué toute l’Europe et remporté la Ligue des champions en tant que grand outsider. SPOX revient sur l’équipe de peut-être le vainqueur de CL le plus surprenant de ce millénaire. 2/20 Vitor Baia (gardien de but): L’ancien gardien national du Portugal n’a pas manqué une minute en catégorie reine en 2004 et a ainsi joué un rôle majeur dans le grand succès de Porto. 3/20 Paulo Ferreira (arrière droit): l’un des trois bancs sûrs de Porto. L’arrière droit, qui a ensuite déménagé à Chelsea, a disputé les 13 matchs du début à la fin. 4/20 Jorge Costa (défenseur central): Le capitaine de l’équipe a joué à Porto pendant 15 ans au total et a également disputé 50 matches internationaux. Aujourd’hui, Costa est l’entraîneur de la ville de Mumbai en Inde. 5/20 Ricardo Carvalho (défenseur central): Carvalho a également joué les 13 matchs. A été considérée comme une étoile filante à l’époque et a déménagé à Chelsea après le titre de 2004. 6/20 Nuno Valente (arrière gauche): était l’un des joueurs les plus âgés de l’équipe (29 ans) et a déménagé à Everton en 2005, où il a mis fin à sa carrière en 2009. Valente a également été 33 fois joueur national pour le Portugal. 7/20 Costinha (Milieu défensif): Costinha était le plus clair devant la défense. Il s’est distingué par des tirs de la deuxième rangée – il a marqué trois buts dans la CL 2003/04 – un seul a marqué plus souvent pour les dragons. 8/20 Pedro Mendes (milieu de terrain droit): Le milieu de terrain le plus défensif n’a joué qu’une saison à Porto, après quoi il s’est rendu dans plusieurs stations de l’île (Tottenham, Portsmouth, Rangers). 9/20 Maniche (milieu de terrain gauche): Le joueur national bien voyagé (10 stations) a marqué trois fois au total dans le CL 2003/04 et a même joué un an pour le 1. FC Köln en 2009/10. 10/20 Déco (milieu offensif): Le meneur de jeu Portos a marqué en finale pour remporter la victoire décisive 2-0 contre Monaco. Il a ensuite déménagé à Barcelone, où il a de nouveau remporté la Ligue des champions en 2006. 11/20 Carlos Alberto (attaquant): Le Brésilien n’avait que 18 ans à l’époque et était considéré comme un énorme talent. Il a donné à Porto une avance de 1-0 en finale. La grande carrière – il a joué pour le Werder Brême en 2007 – ne s’est pas concrétisée. 12/20 Derlei (attaquant): Derlei a succédé au meilleur buteur Mario Jardel et a marqué trois fois pour les dragons lors de la saison de victoire en CL. Puis est allé à Moscou en 2005 pour l’argent avant de retourner au Portugal et de mettre fin lentement à sa carrière. 13/20 Nuno (gardien de but): Numéro 2 dans la surface de Porto. N’a pas fait un match derrière Baia lors de la saison CL. 14/20 Ricardo Costa (défenseur central): Avant que le défenseur ne se rende à Wolfsburg en 2007, il a frappé le banc pour Porto. 15/20 Jose Bosingwa, arrière: L’arrière droit est devenu un habitué de Porto après le départ de Ferreira. Lorsqu’il a remporté la finale, il n’avait que 21 ans et était considéré comme l’un des meilleurs talents. 16/20 Pedro Emanuel (milieu de terrain): Emanuel était principalement remplaçant et a principalement quitté le banc en 2004. Au total, il a joué 120 fois pour les Dragons. 17/20 Dmitri Alenichev (milieu de terrain): Alenichev a mis le couvert sur 3-0 en finale puis est rentré chez lui au Spartak Moscou. 18/20 Edgaras Jankauskas (attaquant): dix matchs, neuf remplaçants. Jankauskas était le remplaçant préféré de Mourinho lors de la saison 2004 de la CL. 19/20 Benni McCarthy (attaquant): Le Sud-Africain est la réponse à la question du quiz qui était le meilleur buteur de la CL de Porto lors de la saison 2004. Il a frappé cinq fois! 20/20 Jose Mourinho (entraîneur): À l’époque, Jose Mourinho était encore au début de sa grande carrière et a suivi la victoire en Coupe UEFA 2003 avec la victoire 2004 en CL. Un succès qu’il a répété avec l’Inter en 2010.

L’agent déco Mendes a conquis le Barca désintéressé

Mendes est d’abord tombé dans l’oreille d’un sourd au Barça. Le président Joan Laporta l’a refusé encore et encore, mais a finalement donné quelques minutes aux agents parce qu’il n’avait pas lâché. Curieux: Mendes n’a pas trop parlé, mais a attrapé sa mallette dans laquelle il a pris un CD. Il a été entendu par les fans de Porto, qui ont scandé fort et avec admiration: « Oh Deco, oh Deco – tu es le meilleur joueur du monde. »

Laporta: « Au cours des jours suivants, Mendes m’a joué ce CD 50 fois. J’ai dû l’écouter encore et encore. En fin de compte, j’avais tellement chaud pour le garçon que je le voulais. »

L’intérêt du Barça a augmenté la valeur marchande de Deco. « Cela devient de plus en plus inestimable », a déclaré Beckenbauer à un moment donné. Les Catalans ont finalement transféré 21 millions d’euros au Portugal, ne dépensant que plus d’argent pour Samuel Eto’o pendant cette période d’échange (27 millions d’euros au RCD Mallorca).

FC Barcelone: ​​C’était le onze de départ du Barca lors des débuts de Lionel Messi 1/13 Le 16 octobre 2004, Lionel Messi a célébré ses débuts en compétition pour le FC Barcelone. Lors de la victoire 1-0 dans le derby contre l’Espanyol, l’homme local a été remplacé par la superstar Deco à la 84e minute. SPOX montre le onze de départ des Catalans à l’époque. 2/13 TOR: Victor Valdes 3/13 DÉFENSE DES DROITS: Juliano Belletti 4/13 DÉFENSE INTÉRIEURE: Oleguer Presas 5/13 DÉFENSE INTÉRIEURE: Carles Puyol (C) 6/13 DÉFENSE GAUCHE: Giovanni van Bronckhorst 7/13 CENTRE DÉFENSIF: Rafael Marquez 8/13 MÉDIAS CENTRAUX: Xavi Hernandez 9/13 CHAMP CENTRAL MOYEN: Déco 10/13 STURM: Samuel Eto’o 11/13 TEMPÊTE: Ronaldinho 12/13 FOULE: Henrik Larsson 13/13 Et ici, vous pouvez voir les onze de départ dans l’aperçu.

Beaucoup trop pour le FC Bayern, qui n’était pas habitué à de telles sommes à l’époque. L’accès le plus cher à l’époque était Lucio, pour qui la Bavière avait transféré douze millions d’euros à Leverkusen. Mais Deco n’a soudainement pas pensé que la Bundesliga était aussi géniale. « Si le Barça vous appelle, il n’y a pas d’alternative », a ensuite expliqué Deco son rejet à Munich.

Au final, Deco a remercié son conseiller Mendes. Dans la robe du Barça, le meneur de jeu a de nouveau remporté la Ligue des champions en 2006. Il y a également célébré le championnat d’Espagne et la Super Coupe à deux reprises. En 2008, Deco est passé à 161 apparitions pour le Blaugrana (20 buts, 45 passes) a finalement continué. Chelsea l’a de nouveau frappé et a été accepté.

