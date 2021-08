Comment trouver son adresse IP sur Windows 11 ?

in

Parfois, vous devez connaître votre adresse IP réseau lorsque vous utilisez Windows 11, mais il n’est pas évident de savoir de quoi il s’agit. Voici deux bonnes façons de le découvrir rapidement.

Comprendre l’adresse IP externe par rapport à l’adresse IP interne

Avant de rechercher votre adresse IP, il est important de savoir quel type d’adresse IP vous essayez de trouver. Pour nos besoins, il existe deux principaux types d’adresse IP : externe et interne.

Votre adresse IP externe (également connue sous le nom de « réseau étendu » ou adresse WAN) est l’adresse que vous présentez au monde extérieur lorsque vous utilisez Internet. Il est partagé entre tous les appareils de votre réseau local. C’est aussi l’adresse IP que d’autres utiliseraient pour se connecter à votre ordinateur via Internet.

Votre adresse IP interne (ou adresse LAN) est une adresse qui vous est attribuée par votre routeur local ou votre modem haut débit. À l’aide du DNS dynamique, de nombreux routeurs attribuent automatiquement des adresses IP, telles que 192.168.1.100, aux appareils de votre réseau local. Cette adresse n’est pas visible par le monde extérieur et n’est utilisée que sur votre réseau local (LAN) au sein de votre maison, école ou entreprise.

Comment trouver votre adresse IP externe

Le moyen le plus simple de trouver votre adresse IP externe (WAN) consiste à utiliser un navigateur Web. Pour ce faire, ouvrez votre navigateur préféré (comme Edge, Chrome ou Firefox) et visitez le site Web http://ifconfig.me.

Lorsque la page se charge, regardez dans la section “Votre connexion”. Le numéro indiqué à côté de « Adresse IP » est votre adresse IP externe. Par exemple, cela peut être quelque chose comme “55.777.777.222”.

Votre adresse IP sera bien entendu différente de l’exemple ci-dessus.

Il est sûr d’utiliser cette méthode car chaque site Web voit votre adresse IP chaque fois que vous le visitez de toute façon. Ce site Web particulier vous montre simplement ces informations, ce qui peut vous aider à résoudre les problèmes du réseau.

Vous pouvez également trouver votre adresse IP externe dans l’utilitaire de configuration de votre routeur, qui est généralement accessible via un navigateur Web. Pour l’utiliser, vous devrez consulter la documentation de votre routeur ou modem particulier.

Trouvez votre adresse IP locale dans les paramètres Windows

Pour trouver votre adresse IP locale, vous pouvez utiliser différentes techniques dans Windows 11. L’un des moyens les plus simples de le faire est d’utiliser l’application Paramètres.

Pour commencer, ouvrez d’abord les paramètres Windows en appuyant sur Windows + i sur votre clavier. Ou, vous pouvez rechercher des “paramètres” dans le menu Démarrer et cliquer sur l’icône de l’application. Lorsqu’il s’ouvre, cliquez sur « Réseau et Internet » dans la barre latérale.

Dans les paramètres Réseau et Internet, vous verrez votre connexion Internet principale répertoriée en haut de la fenêtre. Cliquez sur « Propriétés » à côté du nom de la connexion réseau.

Sur la page des propriétés de votre connexion réseau, faites défiler vers le bas et localisez la section d’informations vers le bas. À côté de « Adresse IPv4 », vous verrez votre adresse IP locale au format IPv4 (comme « 192.168.1.90 »), et votre adresse IPv6 sera répertoriée juste au-dessus de votre adresse IPv4.

Si vous devez partager ces informations avec d’autres plus tard, cliquez sur le bouton « Copier » à côté de la section des informations sur le réseau et elles seront placées dans votre presse-papiers Windows. Vous pouvez ensuite le coller sous forme de texte ailleurs (comme dans un message ou un e-mail) pour le partager plus tard.

Trouvez votre adresse IP à l’aide de l’invite de commande

Vous pouvez également trouver rapidement votre adresse IP locale dans Windows 11 sur la ligne de commande. Une façon d’obtenir rapidement une invite de commande consiste à cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer et à sélectionner « Terminal Windows » dans la liste.

Lorsque Windows Terminal s’ouvre (avec PowerShell ou Invite de commandes, selon vos préférences), tapez ipconfig sur une ligne vierge et appuyez sur Entrée. Cela exécute l’utilitaire réseau de ligne de commande intégré de Windows 11.

Après avoir couru ipconfig , vous verrez une liste de toutes les cartes réseau que vous avez dans votre machine, y compris les connexions Wi-Fi et Ethernet.

Recherchez une section intitulée « Adaptateur Ethernet Ethernet » ou « Adaptateur LAN sans fil Wi-Fi » qui comporte de nombreuses entrées répertoriées en dessous. Vous y trouverez votre adresse IPv4 et IPv6 locale sous “Adresse IPv4” ou “Adresse IPv6 Link-local”.

Si vous devez copier une adresse IP, sélectionnez-la avec votre souris et appuyez sur Ctrl+c pour la copier dans le Presse-papiers. Vous pouvez le coller ailleurs plus tard pour le stocker ou le partager. Lorsque vous avez terminé, fermez la fenêtre du terminal Windows et vous êtes prêt. Bonne chance !