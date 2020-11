Comment trouver Oleana dans l’extension The Crown Tundra de Pokémon Sword and Shield

in

Il y a plusieurs visages de retour dans Épée Pokémon et Shield’s The Crown Tundra expansion, mais la plupart d’entre eux n’apparaissent pas tant que vous n’avez pas battu l’histoire principale et participé au Galarian Star Tournament.

Certains personnages apparaissent dans la toundra elle-même, mais un personnage spécifique ne se montrera que si vous terminez l’histoire et une petite condition secondaire.

Si vous parlez à Peonia dans le Max Lair après avoir terminé l’histoire, elle mentionnera avoir entendu une rumeur sur une femme aux cheveux longs qui fréquente une tombe dans la toundra la nuit. Elle ne mentionne pas spécifiquement un endroit ou qui est le personnage, mais si vous avez battu le jeu, vous devriez savoir où aller.

Assurez-vous de jouer à votre jeu la nuit et dirigez-vous vers le vieux cimetière juste au sud du lit du géant. Là, vous devriez trouver Oleana, le bras droit du président Rose de l’histoire principale de Épée et Bouclier debout autour.

Si vous lui parlez, une cinématique commencera où elle cherchera Rose, qui a disparu depuis la fin de l’histoire du jeu principal. Elle s’est rendue dans la Crown Tundra après avoir entendu des rumeurs selon lesquelles l’ancien président se trouvait dans la région.

Après lui avoir parlé, elle exigera des réponses sur l’emplacement de Rose, mais Peony apparaîtra quelques instants plus tard.

Une fois qu’elle réalisera que les rumeurs voulaient que Peony soit présente dans la toundra, elle vous remerciera pour votre temps avant d’appeler pour un Flying Taxi. Peony fera quelques commentaires de clôture, puis quittera la zone lui-même, mettant fin à la cinématique et vous laissant revenir à votre aventure.

Vous n’obtenez rien pour faire cette petite quête parallèle en dehors d’un développement d’histoire supplémentaire qui parle de ce qui est arrivé à Rose après que vous ayez arrêté ses plans.

