Comment trouver Luna et utiliser la Dream Suite dans Animal Crossing New Horizons – .

La mise à jour estivale de la vague 2 d’Animal Crossing New Horizons est disponible pour téléchargement demain. Alors que la première vague a introduit la capacité de nager et de plonger, la seconde est liée aux rêves. Et vous découvrirez ici comment trouver Luna dans Animal Crossing New Horizons pour pouvoir accéder à la Dream Suite.

En plus de pouvoir explorer les îles d’autres peuples dans un état de rêve similaire à SpongeBob dans cet épisode, la mise à jour estivale 2 de Nintendo comprendra également des feux d’artifice et sauvegardera des sauvegardes. C’est certainement un suivi digne de la vague 1, nous devrions donc tous être très excités.

Si vous ne pouvez pas attendre la mise à jour de la vague 2 et êtes prêt à accéder à tout ce qui est nouveau, vous découvrirez ici comment trouver Luna et visiter la Dream Suite dans Animal Crossing New Horizons.

Où est Luna dans Animal Crossing New Horizons?

Vous pouvez trouver Luna dans Animal Crossing New Horizons en allant dormir sur un lit dans votre maison.

Allongé sur votre lit dans Animal Crossing New Horizons, sélectionnez simplement l’option «Ouais, je veux dormir…» pour trouver Luna.

Cela vous fera entrer dans un état de rêve entouré de nuages ​​violets. Non seulement cela, mais vous serez également accueilli par un tapir blond dans une robe blanche.

Il est important de noter que vous devez avoir un abonnement en ligne Nintendo Switch pour trouver et être accueilli par Luna dans Animal Crossing New Horizons.

Comment fonctionne la Dream Suite dans Animal Crossing New Horizons?

La Dream Suite dans Animal Crossing New Horizons vous permettra de visiter des copies d’autres îles.

Une copie de votre propre île sera également une destination pour les autres joueurs de Dream Suite dans Animal Crossing New Horizons tant que vous partagerez votre Dream Address.

Quant à ce que vous pouvez faire lorsque vous explorez les îles des joueurs en dormant, vous pouvez à peu près explorer à votre guise, mais rien n’est permanent car rien de ce que vous faites ne sera enregistré (via Nintendo).

Vous pourrez accéder à la Dream Suite le 30 juillet pour ne pas attendre trop longtemps.

