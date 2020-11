Comment trouver le peigne de Bil pour terminer Comb of Champions – .

Assassin’s Creed Valhalla est désormais disponible sur PS4, Xbox One, Series X et PC, et demain il sera également disponible sur PS5. Alors que le jeu a été largement loué pour son «histoire de foi et de famille viking», un autre aspect important du jeu est ses nombreuses activités parallèles humoristiques et joyeuses. L’une des nombreuses quêtes secondaires dans les premières heures du jeu vous demande de trouver un peigne pour Bil, et vous découvrirez ici comment terminer rapidement la quête Comb of Champions afin que vous puissiez courtiser la dame coquette.

Il existe des options de romance dans Assassin’s Creed Valhalla, mais ne vous attendez pas à grand-chose pour récupérer l’objet perdu de Bil. Certes, cela semble être une opportunité précoce pour certains explicitement montrés nooky dans le froid glacial, mais ce que vous recevrez à la place est une conversation gênante sur l’apprivoisement de tous les nœuds d’Eivor.

Mais, si vous souhaitez toujours atteindre l’objectif d’obtenir des points de compétence et de travailler pour tout terminer dans le jeu, vous découvrirez ci-dessous comment trouver et compléter rapidement le peigne des champions.

Où est l’emplacement du peigne de Bil dans Assassin’s Creed Valhalla?

L’emplacement du peigne de Bil dans Assassin’s Creed Valhalla est dans l’eau glaciale.

Afin de trouver l’emplacement du peigne de Bil dans Assassin’s Creed Valhalla, vous voudrez marcher sur le rocher le plus proche de la cascade.

Sautez dans l’eau, utilisez le viseur d’Odin, puis commencez à nager vers le bas dans un tunnel circulaire étroit de roches et d’arêtes vives où vous verrez un objet briller.

Nagez simplement vers cet objet brillant et ramassez-le pour recevoir le peigne de champions de Bil.

Après avoir trouvé et récupéré le peigne de Bil, laissez l’eau glacée et approchez-vous de la dame pour une conversation.

Cela vous permettra de la suivre pendant qu’elle explique pourquoi elle joue avec les hommes et comment son mari est malheureusement mort, et vous entendrez également la conversation susmentionnée sur le tressage des cheveux d’Eivor. Et oui, le visage de Bil est aussi vide et sans vie que son accouchement.

Vous pouvez choisir de partir ou de passer du temps avec Bil, mais le résultat n’est rien de plus qu’un fondu au noir.

