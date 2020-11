Comment Tom Nolan a forgé une carrière dans le football acrobatique

Être doué dans le sport est une chose, forger une carrière dans l’un en est une autre et Tom Nolan, 21 ans, d’Angleterre, a fait les deux – ce dernier contre toute attente.

Cela a été un revirement incroyable pour lui. En 2018, le jeune a fait partie d’une tournée de pré-saison organisée à Los Angeles avec Manchester United pour s’entraîner avec les joueurs de la première équipe.

Il y a quelques années à peine, il a dû vendre les chaussures de match de Paul Pogba, qui lui ont été données par la superstar française elle-même, pour l’aider à financer sa carrière qui, selon lui, « n’existait pas il y a quelques années ».

Ses vidéos sur les réseaux sociaux accumulent des millions de vues et sont devenues une source d’inspiration pour les jeunes freestylers.

Le natif de Luton a commencé à jouer au football à l’âge de quatre ans et s’est mis au freestyle au début de son adolescence. Dès son plus jeune âge, Nolan a étonné ses amis et entraîneurs avec ses prouesses exceptionnelles sur le terrain en tant que joueur techniquement doué.

Son génie de prodige du football lui avait valu un statut de mini-célébrité dans sa ville. Le jeune athlète a créé un style de jeu unique qui incorporait des compétences de style libre dans un jeu régulier, au grand dam de ses pairs qui ont dû jouer contre lui.

«Quand j’étais au lycée, je suis arrivé à un point où je pratiquais des compétences, tellement de gens n’essayaient même pas de me tacler dans les matchs parce qu’ils pensaient que je ferais une compétence et les embarrasserais», a déclaré Nolan Sport360.

«Les compétences sont venues naturellement; Je pourrais les récupérer quelques minutes après avoir vu quelque chose pour la première fois en personne ou sur une vidéo », a-t-il ajouté.

En dépit d’être un footballeur doué, Nolan s’est davantage tourné vers le football freestyle et a consacré son temps à s’entraîner et à apprendre différentes astuces et compétences.

Il a déclaré: «J’ai atteint un point où j’ai arrêté de jouer pour une équipe, mais je ne voulais pas arrêter de jouer au football. Je me suis simplement tourné vers le freestyle et j’ai aimé apprendre de nouvelles figures à montrer à mes copains à l’école. J’ai arrêté de jouer pour une équipe, mais en combinant football et freestyle, je pratiquais plus que jamais et j’étais probablement meilleur que jamais.

À l’âge de 15 ans, une vidéo de lui faisant un tour de freestyle est devenue virale sur les réseaux sociaux et a renforcé son désir de décision de faire du football libre un professionnel.

Bien que personne ne puisse nier son talent, sa famille et ses amis n’approuvaient pas exactement sa décision. Ils ne pensaient pas que c’était un cheminement de carrière pratique, étant donné que le sport n’avait pas atteint la popularité explosive dont il jouit aujourd’hui.

«Il serait juste de dire que les gens avec qui j’ai grandi diraient que j’étais bon, mais pensaient quand même que je n’avais aucune chance d’en faire ma carrière. Ma famille a toujours voulu que j’aille au collège et à l’université pour me donner les meilleures chances de ma vie de manière si compréhensible quand j’ai dit que je ne voulais pas faire non plus, ils n’étaient pas trop enthousiastes à l’idée comme n’importe quel parent.

Nolan a choisi la route la moins fréquentée et a admis même qu’il pensait que ses chances de réussir étaient d’une sur un million, mais il a conservé et réussi à transformer son rêve en réalité, et n’a jamais regardé en arrière.

Nous ne le verrons peut-être jamais concourir aux Jeux olympiques, mais Nolan exprime son fort désir de voir ce sport magique être présenté sur une plateforme aussi massive.

Il a également fait écho à l’opinion de son collègue freestyler Sean Garnier selon laquelle le freestyle doit être un sport indépendant pour atteindre cet objectif.

Alors que Covid-19 a immobilisé la vie dans le monde entier, Nolan est optimiste quant à l’avenir et est prêt à saisir les opportunités qui l’attendent une fois ces temps difficiles passés.

