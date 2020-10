Comment The Walking Dead Ending a changé le spin-off de Daryl et Carol

Le changement sismique imminent pour la franchise de télévision vieille de dix ans n’affectera pas les prémisses de base du spin-off de Daryl et Carol, qui contrastera avec la série principale en portant un format plus sérialisé, avec le duo principal sur la route allant de ville à -ville, rencontrer de nouvelles personnes et faire face aux nouvelles menaces post-apocalyptiques sur une base hebdomadaire; quelque chose que Reedus a décrit plus tôt comme un style de «monstre de la semaine», peut-être semblable aux épisodes non principaux du scénario de The CW qui se terminera bientôt Surnaturel. Cependant, cela modifie les plans originaux de la retombée de manière fondamentale, puisque Daryl et Carol étaient toujours censés faire des apparitions occasionnelles pour la série de vaisseaux mères d’Alexandrie, ce qui aurait limité logistiquement la distance à travers les États-Unis contigus (et peut-être au-delà ,) le duo pourrait explorer le spin-off. En effet, à moins de manigances qui sautent dans le temps, la prémisse du road trip du spin-off aurait nécessité une coordination minutieuse entre les spectacles pour ces apparitions (probablement semi-régulières). Après tout, vous ne pouvez pas faire voyager D&C à Seattle (par exemple,) sur le spin-off uniquement pour qu’ils se présentent peu de temps après dans la série principale de Virginia, du moins pas sans une configuration sérieuse de scénario apocalypse.

Néanmoins, le spin-off permettra en effet à Daryl et Carol de voir où la route les mène pour une expérience en série unique, et il se trouve que c’est une expérience que Reedus lui-même a essentiellement envisagée aux côtés des showrunners. Il explique la conception des retombées: «Angela et moi avons commencé à en parler pendant l’épisode [executive producer and effects maestro Greg Nicotero] réalisé avec la neige », faisant référence à la finale hivernale de la saison 9« The Storm », qui a été filmée à la fin de 2018. Quelques années plus tard, l’idée de Reedus a fini par s’aligner avec les showrunners, comme il l’explique plus en détail,« Angela et Scott pensaient un peu la même chose sur le côté aussi. Ils en parlaient, puis des années plus tard, j’ai reçu l’appel que nous pourrions le faire et je me suis dit: ‘Génial!’ »

En effet, le spin-off s’inspirera clairement de la vision inspirée des intérêts réels de Reedus, qui a déjà pris forme notamment sur la franchise domestique AMC avec des séries de téléréalité. Montez avec Norman Reedus, sur lequel la star prend un compagnon – souvent une célébrité ou Les morts ambulants membre de la distribution – lors d’un long voyage à moto pour chaque épisode. De manière pertinente, McBride elle-même a joué ce rôle de compagnon dans un épisode de 2019 dans lequel le duo a traversé l’Écosse; une idée qui a pris forme sur Les morts qui marchentLa première de la saison 10, dans laquelle Daryl et Carol (dans un moment potentiel de préfiguration) jouaient avec la notion de sauter sur une moto et de se rendre au Nouveau-Mexique. De plus, Reedus et McBride sont apparemment tellement enthousiasmés par cette retombée qu’ils ont rassemblé des listes de lecture Spotify, qui devraient devenir une bande-son inspirante pour la série.

