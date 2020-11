Comment ‘The Mandalorian’ a donné vie à l’univers étendu de ‘Star Wars’

«The Mandalorian» a offert aux fans inconditionnels de «Star Wars» à travers les galaxies à la fois proches et lointaines, très lointaines, un cadeau du Black Friday: les débuts de Rosario Dawson en tant que chevalier Jedi Ahsoka Tano à double sabre laser. Mais les téléspectateurs plus occasionnels se sont probablement demandé: «Qui?»

Tano n’est pas le seul à avoir célébré des fans hardcore et tout le monde se gratte la tête. La deuxième saison de la série Disney + de Jon Favreau a présenté plusieurs hochements de tête et apparitions à des personnages qui font partie du vaste «Univers élargi» des romans et séries télévisées «Star Wars».

Et c’est pourquoi nous sommes ici: pour vous donner un aperçu de qui est qui, de leur place dans la galaxie «Star Wars» et pourquoi ils sont importants. Cela va sans dire, mais si vous n’avez pas vu le dernier épisode « Mandalorian » (ou l’un d’eux), évitez les spoilers ci-dessous.

Lisez aussi: « Le mandalorien » vient-il de ruiner bébé Yoda?

Pour commencer, nous allons vous expliquer brièvement ce qu’est «l’Univers élargi». En bref, c’est une série de romans et de séries télévisées qui, oui, développer le monde de « Star Wars » passé la famille Skywalker, l’Empire, les Jedi et les Sith.

Après que Disney a acheté LucasFilm en 2012, ils ont rebaptisé l’univers élargi en «Star Wars Legends» et ont déclaré qu’ils n’étaient pas canon. Seuls les films et l’animation « Star Wars: The Clone Wars » – Disney a relancé la série Cartoon Network pour une dernière saison sur Disney + plus tôt cette année – et « Star Wars Rebels » (qui a fait ses débuts après l’achat de Disney) sont considérés comme canon. Cependant, de nouvelles histoires comme «The Mandalorian» s’inspirent clairement du matériel «Star Wars Legends».

Ahsoka Tano (Rosario Dawson)

Après avoir perdu son nom dans un épisode précédent, Dawson a fait ses débuts en tant que Ahsoka Tano dans les premières minutes de l’épisode de vendredi, intitulé à juste titre «The Jedi».

Elle est sans doute le chevalier Jedi le plus célèbre dont vous n’avez jamais entendu parler. Tano est apparu pour la première fois dans le film d’animation 2013 «Star Wars: The Clone Wars» et dans la série télévisée qui a suivi. Elle était la Padawan de nul autre qu’Anakin Skywalker, et a combattu à ses côtés et à Obi-Wan Kenobi pendant la guerre des clones, qui a eu lieu entre «Attack of the Clones» et «Revenge of the Sith». Elle avait également son propre roman éponyme.

Tano et Anakin ont développé une relation père-fille étroite – ce qui a rendu les choses encore plus déchirantes quand Anakin s’est tourné vers le côté obscur, envoyant Tano dans la clandestinité tandis que le reste des chevaliers Jedi étaient massacrés dans « La vengeance des Sith » (le tristement célèbre Ordre 66). Elle est réapparue dans une autre série animée, «Star Wars Rebels», qui a eu lieu dans les années entre «Revenge of the Sith» et «A New Hope».

On pense qu’Ahsoka Tano est morte dans « Rebels », bien que Dave Filoni, qui a créé à la fois « Clone Wars » et « Rebels » et est producteur exécutif sur « The Mandalorian », a déclaré que son destin était volontairement laissé ambigu. Sa voix a été brièvement entendue par Rey dans «Rise of Skywalker» dans le cadre d’un groupe de Jedi morts, dont Luke et Obi-Wan, qui ont aidé Rey à vaincre l’empereur Palpatine. Ashley Eckstein a exprimé le personnage dans toutes ses apparitions antérieures.

Lisez aussi: « The Mandalorian » révèle le nom de Baby Yoda, Rosario Dawson fait ses débuts en tant que Ahsoka

Bo-Katan (Katee Sackoff)

Comme Ahsoka Tano, Bo-Katan était un acteur clé à la fois dans «Clone Wars» et «Rebels».

Son nom complet est Bo-Katan Kryze et, comme Din Djarin (personnage principal de Pedro Pascal), elle est mandalorienne. contrairement à Djarin, cependant, elle est totalement cool de retirer son casque. Elle était le chef des Nite Owls, un groupe mandalorien de combattantes d’élite, et a ensuite rejoint le Death Watch, un groupe terroriste dissident de guerriers mandaloriens.

Bo-Katan est surtout connue pour ses batailles contre Dark Maul (qui a été relancé après sa mort dans «A Phantom Menace») pour débarrasser sa planète natale de Mandalore contre l’occupation de l’Empire. Elle est également une alliée majeure de Tano, et c’est elle qui a dit à Djarin de lui emmener The Child (Baby Yoda, euh… Grogu). Bo-Katan a été supposé mort à la fin de «Star Wars: Rebels» quand elle a perdu le Darksaber qui est maintenant entre les mains de Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

Pour Sackoff, celui-ci était doublement spécial: elle a également prêté sa voix à Bo-Katan dans les deux séries précédentes.

Lisez aussi: Pour un prix élevé, vous pouvez également partager les macarons de Baby Yoda

Cobb Vanth (Timothy Olyphant)

Celui-ci est plus profond, car Vanth n’était jamais apparu à l’écran. Personnage mineur, Cobb Vanth a été introduit dans la série de romans de Chuck Wendig «Star Wars: Aftermath», qui se déroule dans les années qui suivent «Le retour du Jedi». Vanth devient le maréchal de Freetown sur Tatoonie et porte l’armure de Boba Fett. Tout au long des trois romans, Vanth combat les Tusken Raiders et un dragon krayt, qu’il vainc finalement avec l’aide de Djarin dans la première de la saison 2 de «The Mandalorian», en échange de son armure Boba Fett.

Bonus: Grand amiral Thrawn

Nous trichons un peu ici car Thrawn ne s’est pas encore présenté, mais il a été nommé par Tano dans l’épisode de vendredi, taquinant ses débuts éventuels en direct. Thrawn a été introduit pour la première fois dans le roman de 1991 «Héritier de l’Empire» et a repris les forces de l’Empire dans les années qui ont suivi leur défaite dans «Le retour des Jedi». Il affronte également Luke, la princesse Leia, Han Solo et les autres héros principaux de sa propre trilogie de romans éponyme. On pense plus tard qu’il a été vaincu après son apparition dans «Star Wars Rebels», bien que «The Mandalorian» laisse entendre que ce n’est pas le cas.