Comment supprimer des jeux de la console Nintendo Switch ?

Il est indéniable que la Nintendo Switch est l’une des consoles de jeu les plus populaires sur le marché actuellement. Le modèle original, qui est sorti en 2017, dispose d’une option de jeu dockée et d’une option de jeu portable, offrant la polyvalence aux utilisateurs comme son principal argument de vente.

Après la sortie initiale de la console, il était difficile de la trouver dans les magasins (de la même manière que la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S le sont maintenant) et pendant le confinement, les joueurs se sont rués sur la console pour passer le temps.

Malheureusement, malgré la polyvalence de la console, l’un de ses plus gros inconvénients est la faible quantité d’espace de stockage dont elle dispose. La Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite ne disposent chacune que de 32 Go d’espace de stockage, tandis que le prochain modèle Nintendo Switch OLED disposera de 64 Go d’espace (vous pouvez consulter notre comparatif des consoles si vous n’avez pas encore décidé laquelle choisir).

Si vous n’avez pas de carte microSD à installer dans votre console, certains des meilleurs jeux pour la Switch peuvent facilement occuper une grande partie de ce stockage. Si votre Nintendo Switch est un peu pleine, vous voudrez probablement supprimer certains de ses anciens jeux pour libérer de l’espace pour les titres auxquels vous jouez actuellement. Voici ce que vous devez savoir sur la façon de supprimer des jeux de votre console.

Voici comment supprimer des jeux de votre console Nintendo Switch

La suppression de titres de votre Nintendo Switch est en fait un processus très simple. Pour commencer, faites défiler jusqu’au jeu que vous cherchez à décharger. Si vous n’avez pas joué au titre depuis un certain temps, vous devrez peut-être aller dans “Tous les logiciels” pour le voir. Appuyez sur le bouton plus (+) ou moins (-) lorsque vous survolez le titre que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez “Gérer les logiciels”.

Vous aurez alors la possibilité de “Supprimer le logiciel”. Cette opération supprime le titre de votre appareil (ce qui signifie que vous devrez le retélécharger avant de pouvoir y jouer à nouveau).

Si vous êtes toujours à court d’espace, il est peut-être temps de supprimer certaines des données de sauvegarde de votre console. Pour ce faire, cliquez sur le bouton “Paramètres” de votre écran d’accueil et sélectionnez “Gestion des données”. Naviguez jusqu’à “Gérer les données de sauvegarde” et sélectionnez les jeux dont vous voulez supprimer les données de sauvegarde.

Pouvez-vous réinstaller un jeu après l’avoir supprimé ?

Ne vous inquiétez pas ! La suppression d’un jeu de votre console Nintendo Switch ne signifie pas qu’il a disparu à jamais. Si vous voulez rejouer au jeu à tout moment, il vous suffit de le retélécharger depuis le Nintendo eShop. Il conserve la trace de tous les achats précédents effectués avec votre compte Nintendo, donc tant que vous avez ajouté un titre à votre ludothèque à un moment donné, vous pourrez le retélécharger sur votre console à tout moment – en supposant que vous ayez suffisamment d’espace.

Si vous n’avez pas supprimé les données de sauvegarde du jeu de votre appareil, vous pourrez reprendre le jeu là où vous l’avez laissé quand vous le voudrez. Cela dit, si vous avez choisi de supprimer les données de sauvegarde de votre appareil (qui occupent souvent le plus d’espace sur votre console), vous devrez recommencer le jeu une fois que vous l’aurez retéléchargé.