Comment supprimer son compte PayPal (et l’historique des transactions) ?

PayPal est un excellent service de paiement en ligne, mais il enregistre l’historique complet de vos transactions sans aucun moyen de le supprimer. Si vous souhaitez que l’historique de vos transactions soit zappé, vous devrez supprimer définitivement votre compte PayPal.

Ce que vous devez savoir avant de supprimer votre compte

Il y a quelques choses importantes que vous devez savoir avant de continuer. Contrairement aux comptes de réseaux sociaux où vous avez généralement la possibilité de désactiver votre compte plutôt que de le supprimer, vous n’avez pas cette option avec PayPal. Vous pouvez uniquement supprimer votre compte et, une fois que vous le faites, le compte et toutes les données qui l’accompagnent disparaissent pour de bon. S’il y a des données de compte dont vous pourriez avoir besoin à l’avenir, vous devez les télécharger.

Vous pouvez bien sûr créer un Nouveau compte (même avec la même adresse e-mail), mais PayPal le considérera comme un compte complètement différent – il n’est pas possible de récupérer l’ancien.

Vous devrez également régler toute dette ou solde impayé sur votre compte pour le fermer. Si vous devez quelque chose ou si vous avez des paiements en attente, vous ne pouvez pas fermer votre compte. Vous devrez également retirer (ou dépenser) tout l’argent que vous avez sur votre compte PayPal.

De plus, si vous utilisez PayPal pour votre entreprise plutôt que pour votre usage personnel et que vous n’avez pas fourni tous les documents nécessaires pour vérifier votre compte, vous ne pourrez pas le supprimer. Vous avez bien entendu. Vous pouvez utilisation votre compte mais vous ne pouvez pas Fermer sans terminer le processus de vérification du compte. Bizarre.

Enfin, avant de supprimer votre compte PayPal, vous souhaiterez peut-être télécharger l’historique de votre compte au cas où vous auriez besoin de vous y référer à l’avenir. Parce que comme nous l’avons mentionné, une fois que votre compte a disparu, les données le sont aussi.

Comment télécharger l’historique de votre compte

Pour télécharger l’historique de votre compte, rendez-vous sur le site officiel de PayPal, connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur l’onglet « Rapports ».

Dans le volet de gauche, cliquez sur “Télécharger l’activité”.

Sur la page Téléchargement d’activité, vous pouvez sélectionner les types de transactions que vous souhaitez télécharger (comme les paiements terminés), la plage de dates des transactions (jusqu’à 7 ans) et le format de fichier du rapport (comme CSV ou PDF ). Une fois que vous avez décidé de tout cela, cliquez sur le bouton « Créer un rapport ».

Vous verrez alors une notification indiquant qu’ils vous enverront un e-mail lorsque votre rapport sera prêt à être téléchargé. Cela peut prendre un certain temps, selon le nombre de transactions dans le rapport. Assurez-vous d’attendre de pouvoir télécharger le fichier avant de supprimer votre compte, car vous devrez vous reconnecter à votre compte pour obtenir le rapport une fois qu’il sera prêt.

Une fois que vous recevez l’e-mail indiquant que votre rapport est prêt, vous pouvez le télécharger à partir de la même page que celle sur laquelle vous avez créé le rapport.

Supprimer définitivement votre compte PayPal

Pour supprimer définitivement votre compte PayPal et l’historique de vos transactions, ouvrez n’importe quel navigateur sur votre bureau, accédez au site Web officiel de PayPal, puis connectez-vous au compte Paypal que vous souhaitez supprimer. Une fois dans votre compte, cliquez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

Un menu déroulant apparaîtra. Cliquez sur “Paramètres du compte”.

Sur la page Paramètres du compte, cliquez sur « Préférences du compte » dans le volet de gauche.

Au bas de cette page, vous verrez “Type de compte”. Il peut s’agir de « Personnel » ou « Entreprise » selon ce que vous avez sélectionné lors de la création du compte. Dans tous les cas, cliquez sur le bouton « Fermer le compte » à droite de l’option Type de compte.

Ensuite, il vous sera demandé pourquoi vous souhaitez supprimer votre compte. Cochez les cases pertinentes en cliquant dessus, saisissez les commentaires que vous souhaitez laisser dans la zone de texte, puis cliquez sur « Continuer ».

Ils vous demanderont de confirmer que vous souhaitez fermer votre compte et, selon les cases que vous avez cochées à l’étape précédente, laisseront un message spécialisé essayant de vous convaincre de rester.

Si vous êtes sûr de vouloir supprimer définitivement votre compte, cliquez sur « Continuer ».

Avertissement: Une fois cette action effectuée, votre compte et toutes les données qui l’accompagnent ne seront plus accessibles. Assurez-vous absolument de vouloir supprimer le compte avant de continuer.

Votre compte PayPal et toutes les données (y compris l’historique de vos transactions) sont désormais définitivement supprimés.

Si vous avez abandonné PayPal parce que vous n’êtes pas satisfait de son service, alors vous avez de la chance – il existe de nombreux services de paiement numérique. Deux des plus populaires sont Google Pay et Apple Pay. Non seulement vous pouvez envoyer et recevoir de l’argent avec ces deux services, mais vous pouvez également les utiliser pour payer l’essence !