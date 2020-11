Comment Star Trek: Discovery a changé la fédération et Starfleet

Starfleet dirige la Fédération est une situation cauchemardesque que David Marcus et le capitaine Sisko voulaient éviter.

Dans Star Trek II: La colère de Khan, Le fils de Kirk, David Marcus, souligne que «les scientifiques ont toujours été les pions de l’armée». Carol Marcus insiste sur le fait que «Starfleet a maintenu la paix», mais l’idée que Starfleet prendrait – et pourrait – facilement prendre le pouvoir sur ses entités civiles a toujours été une énigme éthique dans la plupart des itérations de la franchise. dans le Espace profond neuf épisodes «Homefront» et «Paradise Lost», Sisko et Odo travaillent pour empêcher Starfleet de déclarer la loi martiale sur Terre. Certes, dans ce scénario, il y avait une conspiration légitime au travail, mais, dans certains sens, Découverte a présenté une version de Starfleet qui est la manifestation littérale de la loi interstellaire, indépendamment du fait que ce pouvoir ait été «gagné» ou non.

L’âge de l’exploration est révolu.

Vance dit à Saru et Burnham que «nous n’avons plus de missions de cinq ans» et affirme que c’est parce que Starfleet est tout au sujet de faire d’autres choses. Ce genre de fait écho à une plainte de Jean-Luc Picard dans le film Star Trek: Insurrection quand il a dit: «Est-ce que quelqu’un peut se rappeler quand nous étions des explorateurs?» Le point le plus important est que Starfleet se concentre à 100% sur l’extinction des incendies et le maintien de la paix sur tous les mondes qu’ils prétendent être sous la protection de la Fédération. Une partie de leur plus grande préoccupation est une sorte de mafia spatiale connue sous le nom de chaîne d’émeraude, qui semble être une excroissance du syndicat Orion-Andorien aperçu dans «That Hope Is You, Part 1.»

Ainsi, Starfleet / Federation s’occupe principalement de combattre une grande foule spatiale, qui semble vouloir étendre sa sphère d’influence à un groupe de planètes de la Fédération. Cela signifie que l’approche moins que sympathique de Starfleet pour gérer les choses a un certain sens. À certains égards, le nouveau Starfleet a plus en commun avec la Résistance dans le Guerres des étoiles films de suite qu’avec le Starfleet d’autrefois. Ils ne sont pas exactement un gouvernement, mais ils veulent vraiment créer une galaxie dans laquelle un meilleur gouvernement est possible.

Existe-t-il une autre fédération?

La dernière pièce de ce puzzle est sans doute le Treks courts épisode «Calypso». Dans cet épisode – peut-être situé dans la même période que Découverte Saison 3 – nous apprenons que les habitants d’Alcor IV sont en guerre avec le «V’draysh». Cette saison de Découverte a établi que «V’draysh» est un mot pidgin pour «Fédération». Alors, pourquoi un aspect de la Fédération est-il en guerre avec qui que ce soit dans ce futur? (Ou même plus loin dans le futur?)

Peut-être que la Fédération dans laquelle nous nous sommes rencontrés Découverte La saison 3 n’est, comme indiqué, qu’une collection de navires et de planètes qui ont réussi à rester en contact. Peut-être qu’il y a d’autres Fédérations là-bas, totalement déconnectées de celle-ci. Et si tel est le cas, ils pourraient avoir un ensemble de règles totalement distinct de celui du nouveau Starfleet que nous avons rencontré. Si c’était un Guerres des étoiles problème, vous seriez tenté de vous demander si cela signifie plus de bons ou plus de méchants. Mais, parce que c’est Star Trek, la réponse sera probablement les deux. Et non plus.