Comment soutenir l’appel du coquelicot avec des événements annulés dans le verrouillage de Covid

Le dimanche du Souvenir sera très différent cette année, avec la marche traditionnelle devant le cénotaphe annulée en raison du verrouillage du coronavirus.Les services en l’honneur de ceux qui sont morts en combattant pendant la Première Guerre mondiale, et dans les guerres depuis, auraient normalement lieu et Au lieu de cela, la Légion britannique appelle les gens à participer à davantage d’actes de commémoration individuels.Le i bulletin dernières nouvelles et analysesLe service de cénotaphe sera une cérémonie fermée «En raison de la pandémie de Covid-19 et à la lumière de la risques posés, la marche annuelle du dimanche du Souvenir devant le cénotaphe n’aura pas lieu cette année « , a déclaré la Légion britannique. » Nous reconnaissons que ce sera profondément décevant pour tous ceux qui devaient y participer et ce n’est pas une mesure qui a été franchie. légèrement. «Cette décision a été prise par le gouvernement sur la base d’avis d’experts pour protéger la santé et le bien-être de ceux qui auraient voyagé et participé à l’événement. Le service du souvenir dirigé par le gouvernement au cénotaphe continuera de se dérouler en tant que cérémonie à huis clos. »Les sépultures de guerre du Commonwealth du cimetière de Cambridge City (Photo: PA) Comment marquer le dimanche du Souvenir pendant le verrouillage silence à 11h soit en regardant le service à la télévision, soit en se tenant devant leur porte.Vous pouvez également commander votre propre couronne de pavot commémorative sur son site Web, qui va de 10 à 50 £. Le Festival du Souvenir est toujours en cours. La Légion britannique a créé une émission préenregistrée avec la BBC qui sera diffusée à 19h le samedi 7 novembre sur BBC One.Événements locaux socialement distancésAinsi que la cérémonie à huis clos comme le Cénotaphe, certains événements locaux sont toujours en cours. Car le Premier ministre a déclaré plus tôt cette semaine: «Il est important que le pays puisse continuer à se rassembler pour se souvenir du sacrifice de ceux qui sont morts au service de leur pays et nous veillerons à ce que le dimanche du Souvenir soit commémoré de manière appropriée tout en protégeant la santé publique. « Nous n’annulons certainement pas les événements du dimanche du Souvenir, mais nous devons être conscients des risques que ces événements présentent, en particulier pour les anciens combattants qui sont souvent âgés. » Ce que nous disons aux autorités locales en Angleterre, c’est qu’elles peuvent organiser des services de commémoration, mais elles devraient l’être. la distance extérieure et sociale doit être maintenue. »

