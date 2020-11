Comment ses matériaux sombres ont élargi son équipe de rédaction pour la saison 2

in

«Parce que j’avais travaillé sur la première saison alors que c’était juste Jack seul, c’était une grande différence», a déclaré Keen à Den of Geek lors d’une table ronde avec la presse. «Mais Jack est un génie à lui seul. Franchement, les autres ont aidé, mais ce n’était pas du genre «Oh, maintenant le spectacle fonctionne». C’était comme si ça allait plus vite.

En d’autres termes, Thorne est toujours le scénariste en chef de cette émission. Sur les cinq épisodes de la saison 2 qui ont été annoncés avec des crédits d’écrivain, il est écrivain ou co-scénariste sur quatre d’entre eux.

Qui sont les scénaristes de la saison 2 de His Dark Materials?

Alors qu’il est traditionnel aux États-Unis pour les séries télévisées d’avoir une équipe d’écrivains travaillant sur une émission, partageant souvent les histoires dans une pièce avant de se séparer pour écrire leurs épisodes respectifs, l’industrie de la télévision britannique s’est développée selon des principes différents. Il est de plus en plus courant au Royaume-Uni d’employer des salles d’écrivains, mais le modèle traditionnel est beaucoup plus solitaire au Royaume-Uni, avec soit un écrivain écrivant tous les épisodes, soit plusieurs écrivains travaillant sur une saison mais sans cette initiale en personne, processus collaboratif de création d’histoires.

On dirait, dans sa deuxième saison, Ses matériaux sombres fait quelque chose avec au moins des éléments du processus de la salle des écrivains. Simone Kirby, qui joue le nouveau personnage, le Dr Mary Malone, a déclaré à Den of Geek lors d’une table ronde de presse: «Les différents écrivains avaient tous des scénarios différents.» Cela implique que, s’il y avait un processus collaboratif de rupture d’histoires, alors différents écrivains avaient des spécialités / centres d’intérêt différents, mais, comme pour tout projet hautement collaboratif, il peut être difficile de démêler où le travail d’une personne se termine et celui d’un autre commence. Voici les écrivains qui ont travaillé sur Ses matériaux sombres Saison 2…

Jack Thorne

Partager : Tweet