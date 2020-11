Comment se classer dans Pokémon Go Battle League Saison 5

in

Image via Niantic

Pokémon Go La saison cinq de la Battle League a introduit de nombreux changements, y compris trois nouvelles façons de combattre et de retravailler le classement des joueurs en vue d’encore plus de changements à venir la saison prochaine.

Pendant que vous vous battez à travers la Little Cup, la Kanto Cup et la Catch Cup, vous ne grimperez dans les rangs de la Battle League qu’en remportant des matchs pour chaque rang après le rang 2, le total étant fortement abaissé par rapport à la saison 4.

Au lieu d’avoir besoin de plus de 200 victoires pour atteindre le rang 10 avant que les changements de la saison six ajoutent 14 autres rangs, vous n’aurez besoin que d’environ 50 victoires pour atteindre le rang 10 cette saison. Voici les détails de l’intégralité de la saison cinq.

RangExigences de classement Rang 1DébutRang 2Complétez cinq bataillesRang 3Gagnez une bataille de plusRang 4Gagnez deux batailles de plusRang 5Gagnez trois autres bataillesRang 6Gagnez quatre batailles de plusRang 7Gagnez cinq batailles de plusRang 8Gagnez 10 batailles de plusRang 9Gagnez 10 batailles de plusRang 10Gagnez 15 batailles de plus

Cela pourrait être votre dernière chance d’atteindre le rang 10 alors que c’est le summum de la Aller Battle League, comme selon le manager de la Battle League Alex Moffitt, Niantic passe d’un système à 10 rangs à un système à 24 rangs dans la saison six. Plus de détails seront partagés une fois que la saison cinq sera proche de sa fin, avec elle du 9 au 30 novembre.